Через неделю Ари может стать россиянином

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что вопрос со сменой гражданства может решиться в самое ближайшее время. По словам бразильца, он может получить российский паспорт уже через неделю.

«Как обстоят дела с российским паспортом? Совсем скоро я его получу. Если все пойдет хорошо, то уже через неделю буду иметь российское гражданство», – сказал Ари.

Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Помимо «Локомотива» он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на футболиста.