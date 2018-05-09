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Через неделю Ари может стать россиянином

9 мая 2018, 16:32
8

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что вопрос со сменой гражданства может решиться в самое ближайшее время. По словам бразильца, он может получить российский паспорт уже через неделю.

«Как обстоят дела с российским паспортом? Совсем скоро я его получу. Если все пойдет хорошо, то уже через неделю буду иметь российское гражданство», – сказал Ари.

Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Помимо «Локомотива» он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на футболиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (8)
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giluxa1963
1525873984
ну и правильно раз своих воспитать не можем надо чужих приватизировать
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shinnik
1525875206
Урасширенный список кандидатов сборной лопнет от смеха.
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+50/-50
1525875899
Вот так-бы для людей.
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Бухбух
1525876190
Конкурент для Дзюбы в сборной, причем Ари посильнее будет.
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vladimir-7
1525878500
Кому Ари нужен в сборной, он в команде почти нулевой. О чём мечтает?
Ответить
zigbert
1525878766
Скорей всего торопиться в расширенный список сборной.
Ответить
РМЗ
1525879475
Нахрена нам шоколад????
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