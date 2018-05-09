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    Через неделю Ари может стать россиянином

    Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что вопрос со сменой гражданства может решиться в самое ближайшее время. По словам бразильца, он может получить российский паспорт уже через неделю.

    «Как обстоят дела с российским паспортом? Совсем скоро я его получу. Если все пойдет хорошо, то уже через неделю буду иметь российское гражданство», – сказал Ари.

    Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Помимо «Локомотива» он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара», которому в данный момент принадлежат права на футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2018 16:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 9 мая 2018, 18:24

      Нахрена нам шоколад????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 18:12

      Скорей всего торопиться в расширенный список сборной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2018, 18:08

      Кому Ари нужен в сборной, он в команде почти нулевой. О чём мечтает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 17:29

      Конкурент для Дзюбы в сборной, причем Ари посильнее будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Бухбух 9 мая 2018, 17:55

      роста только не будет - это его потолок...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 мая 2018, 17:24

      Вот так-бы для людей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2018, 17:13

      Урасширенный список кандидатов сборной лопнет от смеха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 мая 2018, 16:53

      ну и правильно раз своих воспитать не можем надо чужих приватизировать

      0
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