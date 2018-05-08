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    Геркус: «Анчелотти в «Локомотиве»? Тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в РФПЛ»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с бывшим главным тренером «Баварии» Карло Анчелотти.

    – Мы встречались с большим количеством футбольных специалистов – тренерами, бывшими тренерами, агентами, игроками.

    – Встреча с Анчелотти была не связана с работой в «Локомотиве»?

    – Мне кажется, что тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в чемпионате России.

    – Смотря в каком клубе и на какие деньги, смотря в каком возрасте.

    – По моим данным, ему предлагали работу в Китае с зарплатой 25 миллионов евро в год, и он отказался. Как на этом фоне будет выглядеть «Локомотив» со своими возможностями? Конкурентно?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 8 мая 2018, 21:18

      Адекватные ответы.

      1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 мая 2018, 20:28

      Не наш уровень, зачем он нам, у нас есть Палыч, Миранчуки, Гилл и Кверквелия!

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 мая 2018, 20:25

      Не, Анчелотти не нужен, а то на его фоне зарплата Геркуса вообще будет бледно смотреться.

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