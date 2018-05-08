Геркус: «Анчелотти в «Локомотиве»? Тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в РФПЛ»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с бывшим главным тренером «Баварии» Карло Анчелотти.

– Мы встречались с большим количеством футбольных специалистов – тренерами, бывшими тренерами, агентами, игроками.

– Встреча с Анчелотти была не связана с работой в «Локомотиве»?

– Мне кажется, что тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в чемпионате России.

– Смотря в каком клубе и на какие деньги, смотря в каком возрасте.

– По моим данным, ему предлагали работу в Китае с зарплатой 25 миллионов евро в год, и он отказался. Как на этом фоне будет выглядеть «Локомотив» со своими возможностями? Конкурентно?

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