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  • Брат Погба хотел уйти с поля во время матча. Одноклубник начал стычку с французом

Брат Погба хотел уйти с поля во время матча. Одноклубник начал стычку с французом

7 мая 2018, 20:08

«Генчлербирлиги» в игре 32 тура чемпионата Турции уступил «Антальяспору» со счетом 0:1.

По ходу встречи защитник гостей Флорентин Погба снял футболку и пошел в направлении подтрибунного помещения.

Партнер француза Зеки Явру подбежал к 27-летнему игроку и толкнул его, после чего началась стычка с участием всей делегации домашней команды.

Согласно ряду статистических порталов, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба доиграл встречу до конца. Примечательно, что футболист не получил предупреждения от арбитра за снятие футболки.

В комментариях под видео с канала Football Union на YouTube пользователи предположили, что Погба хотел уйти с поля из-за повреждения.

Источник: YouTube
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Франция Явру Зеки Погба Флорентен
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