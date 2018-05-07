Заболотный стал воспитателем в детском саду

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный стал воспитателем в одном из детских садов Санкт-Петербурга.

Форвард, как и многие другие футболисты сине-бело-голубых ранее, принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств на лечение детей. В этот раз необходимо было собрать 876 тысяч рублей для новорожденного Макара Аксенова из Ростовской области.

Болельщиками «Зенита» и телезрителями ГТРК «Санкт-Петербург» совместными усилиями было собрано 992 тысячи. Все оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

По условиям акции Заболотный пообещал стать воспитателем детского сада, если необходимая сумма будет собрана.