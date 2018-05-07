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Заболотный стал воспитателем в детском саду

7 мая 2018, 12:32
16

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный стал воспитателем в одном из детских садов Санкт-Петербурга.

Форвард, как и многие другие футболисты сине-бело-голубых ранее, принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств на лечение детей. В этот раз необходимо было собрать 876 тысяч рублей для новорожденного Макара Аксенова из Ростовской области.

Болельщиками «Зенита» и телезрителями ГТРК «Санкт-Петербург» совместными усилиями было собрано 992 тысячи. Все оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

По условиям акции Заболотный пообещал стать воспитателем детского сада, если необходимая сумма будет собрана.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон
Комментарии (16)
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SpartakSpartakSpartak
1525689284
С его мордой только воспитателем, детишек пугать.
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life85
1525689548
Наконец-то нашёл своё настоящее призвание !!!
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Обер-КанцлерЪ
1525689973
Не надо его к детям, не дай бог заикаться начнут. Шёл бы лучше склад охранять какой-нибудь.
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serppion
1525690353
По мне, так ему там получше будет, лишь бы к мячу его не пускали.
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Полная Канистра
1525690359
дело конечно доброе но не этот татушник должен быть там
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С-Пб on-line
1525690964
Дети в шоке
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O-Z
1525691430
Ну наконец то он займётся профессиональной деятельностью, а то бегает по полю бестолку.
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DePisuares
1525692971
Может там и останется?))
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h3LL1k
1525703521
успехов в новом начинании!)))
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OfaZavr
1525706251
ну вот здесь то получше получается, может стоит сменить род деятельности))
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