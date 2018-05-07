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    Заболотный стал воспитателем в детском саду

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный стал воспитателем в одном из детских садов Санкт-Петербурга.

    Форвард, как и многие другие футболисты сине-бело-голубых ранее, принял участие в благотворительной акции, направленной на сбор средств на лечение детей. В этот раз необходимо было собрать 876 тысяч рублей для новорожденного Макара Аксенова из Ростовской области.

    Болельщиками «Зенита» и телезрителями ГТРК «Санкт-Петербург» совместными усилиями было собрано 992 тысячи. Все оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

    По условиям акции Заболотный пообещал стать воспитателем детского сада, если необходимая сумма будет собрана.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.05.2018 12:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 мая 2018, 21:31

      ОН нашел себя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 7 мая 2018, 19:28

      Господи,есть бог на свете!!!Только не футбол!
      В глубине души верил в тебя,но увы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:17

      ну вот здесь то получше получается, может стоит сменить род деятельности))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 мая 2018, 17:32

      успехов в новом начинании!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 7 мая 2018, 14:36

      Может там и останется?))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 7 мая 2018, 14:10

      Ну наконец то он займётся профессиональной деятельностью, а то бегает по полю бестолку.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 мая 2018, 14:02

      Дети в шоке

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 13:52

      дело конечно доброе но не этот татушник должен быть там

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 мая 2018, 13:52

      По мне, так ему там получше будет, лишь бы к мячу его не пускали.

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 мая 2018, 13:46

      Не надо его к детям, не дай бог заикаться начнут. Шёл бы лучше склад охранять какой-нибудь.

      8
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