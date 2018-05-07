Игорь Денисов: «У «Локомотива» была задача занять пятое место. Но так сложилось, что мы – чемпионы»

Аппетит приходит во время еды!!
Капитан «Локомотива» полузащитник Игорь Денисов рассказал, что команда перевыполнила задачи, поставленные перед ней на этот сезон. Вместо пятого запланированного места железнодорожники стали чемпионами страны за тур до окончания чемпионата.
– Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?
– Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.
– Прошлым летом, когда начинался сезон, верили в возможность этого золота?
– Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами – никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые.