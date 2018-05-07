Игорь Денисов: «У «Локомотива» была задача занять пятое место. Но так сложилось, что мы – чемпионы»

Капитан «Локомотива» полузащитник Игорь Денисов рассказал, что команда перевыполнила задачи, поставленные перед ней на этот сезон. Вместо пятого запланированного места железнодорожники стали чемпионами страны за тур до окончания чемпионата.

– Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?

– Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.

– Прошлым летом, когда начинался сезон, верили в возможность этого золота?

– Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами – никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые.