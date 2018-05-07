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    Игорь Денисов: «У «Локомотива» была задача занять пятое место. Но так сложилось, что мы – чемпионы»

    Капитан «Локомотива» полузащитник Игорь Денисов рассказал, что команда перевыполнила задачи, поставленные перед ней на этот сезон. Вместо пятого запланированного места железнодорожники стали чемпионами страны за тур до окончания чемпионата.

    – Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?

    – Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.

    – Прошлым летом, когда начинался сезон, верили в возможность этого золота?

    – Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами – никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые.

    Источник: Известия

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    07.05.2018 10:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 мая 2018, 16:23

      Аппетит приходит во время еды!!

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:33

      Для Локомотива Денисов уже стал своим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 мая 2018, 12:05

      А у зенита была задача занять первое место. Вбухали огромные бабки в трансферы, купили тренера с европейским именем....Результат известен. Как оказалось поставить задачу-мало, надо еще чего то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 мая 2018, 11:05

      Гарик наш капитан! Респект тебе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Gory One 7 мая 2018, 10:47

      Настоящий кэп!
      Гарик, поддерживаю на 100%.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 мая 2018, 10:28

      Звучит как троллинг. Сомневаюсь, что есть такая задача "Надо занять пятое место". Существуют только цели типа "взять золото, взять медали, место в еврокубках, место в первой половине". Скорей всего, это просто отсылка к Зениту, который метил на первое место, "но так сложилось, что они пятые"))

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > bset 7 мая 2018, 10:38

      Совет директоров ставил Семину задачу выйти в Лигу Европы, то есть - 5 место или Кубок.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > тщмек 19 7 мая 2018, 10:50

      Всё верно, думаю так.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > тщмек 19 7 мая 2018, 17:10

      хорошо что у руководства хватило ума семина не убрать после прошлого сезона хотя когда уже кубок взял и задачу по попаданию в ле выполнил я думаю уже было не важно каким финишировать 6 или 10 главное грамотно раставленые приоритеты если на 2 сразу не потянуть (Спартак в прошлом сезоне слил кубок ради чемпионства)

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