Кришито: «В глубине души Игорь Денисов еще любит «Зенит». Не думаю, что он рад победе над нами»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

– Вы знали, что если «Локомотив» победит, то досрочно оформит чемпионство?

– Само собой! Теперь можем только поздравить их с завоеванием титула. Они заслужили его по итогам сезона своей игрой, – сказал итальянец в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Сергеем Циммерманом.

– После финального свистка было вдвойне обидно, что «Локомотив» стал чемпионом именно в мачте с «Зенитом»?

– Если подводить итоги сезона в целом, то да. Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы – много раз сыграли со счетом 0:0, не могли забить. Все прекрасно понимают, что без голов не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

– Вы поздравили игроков «Локомотива» с победой лично?

– Ну, у меня было немного времени, чтобы им что-то говорить – ребята радовались на поле и готовились к вручению трофея. Еще раз скажу: поздравляю «Локомотив» с чемпионством. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет «Зенит».

– Как считаете, что ощущает Игорь Денисов сейчас?

– Я играл два-три года с Денисовым. Он хороший парень и мне приятно за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над «Зенитом». Уверен, в глубине души он все еще любит наш клуб.

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