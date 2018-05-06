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  • Кришито: «В глубине души Игорь Денисов еще любит «Зенит». Не думаю, что он рад победе над нами»

Кришито: «В глубине души Игорь Денисов еще любит «Зенит». Не думаю, что он рад победе над нами»

6 мая 2018, 17:39
13

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

– Вы знали, что если «Локомотив» победит, то досрочно оформит чемпионство?

– Само собой! Теперь можем только поздравить их с завоеванием титула. Они заслужили его по итогам сезона своей игрой, – сказал итальянец в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Сергеем Циммерманом.

– После финального свистка было вдвойне обидно, что «Локомотив» стал чемпионом именно в мачте с «Зенитом»?

– Если подводить итоги сезона в целом, то да. Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы – много раз сыграли со счетом 0:0, не могли забить. Все прекрасно понимают, что без голов не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

– Вы поздравили игроков «Локомотива» с победой лично?

– Ну, у меня было немного времени, чтобы им что-то говорить – ребята радовались на поле и готовились к вручению трофея. Еще раз скажу: поздравляю «Локомотив» с чемпионством. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет «Зенит».

– Как считаете, что ощущает Игорь Денисов сейчас?

– Я играл два-три года с Денисовым. Он хороший парень и мне приятно за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над «Зенитом». Уверен, в глубине души он все еще любит наш клуб.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Денисов Игорь Кришито Доменико
Комментарии (13)
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Федя Кабак
1525617679
Денисов капитан Локомотива и этим всё сказано!
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Garrincha58
1525618112
что ему жалеть и любить,того Зенита уже давно нет сейчас бледная тень и вряд ли скоро появится тот Зенит который будет играть и радовать болельщиков, а не за бабки как сейчас
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Diesel133
1525621215
ну это само собой, такое бесследно не проходит
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бей-забей
1525621231
Главное стал чемпионом и это факт.
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тётя ASYA
1525621253
твоё дело мяч пинать ,за тебя есть кому думать! а в глубине души Денисов любит большие деньги.
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anjaneri
1525621259
Гриша проявляет добродуше к Дэну, который стал чемпом с паровозниками дядюшки Сема, аса Зените он мог запросто пролететь...
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raritet
1525627500
должен удивить итальянца- может быть что-то и кого-то любит, но уже доподлинно известно на 100% это хорошие деньги. И что-то подсказывает что команда Зенит и словосочетание любовь к клубу не очень принято у господина Денисова.
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alp
1525630923
Денисов провокатор баблолюб и завистник. К Зенит иду он больше не должен иметь никакого отношения
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dinar7777dinar
1525631759
деньгисов думаю очень рад !
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zigbert
1525685944
Думается у Денисова совсем другие мысли,ведь Локомотив стал его вторым домом.
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