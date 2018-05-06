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    Кришито: «В глубине души Игорь Денисов еще любит «Зенит». Не думаю, что он рад победе над нами»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал результат матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

    – Вы знали, что если «Локомотив» победит, то досрочно оформит чемпионство?

    – Само собой! Теперь можем только поздравить их с завоеванием титула. Они заслужили его по итогам сезона своей игрой, – сказал итальянец в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Сергеем Циммерманом.

    – После финального свистка было вдвойне обидно, что «Локомотив» стал чемпионом именно в мачте с «Зенитом»?

    – Если подводить итоги сезона в целом, то да. Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы – много раз сыграли со счетом 0:0, не могли забить. Все прекрасно понимают, что без голов не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

    – Вы поздравили игроков «Локомотива» с победой лично?

    – Ну, у меня было немного времени, чтобы им что-то говорить – ребята радовались на поле и готовились к вручению трофея. Еще раз скажу: поздравляю «Локомотив» с чемпионством. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет «Зенит».

    – Как считаете, что ощущает Игорь Денисов сейчас?

    – Я играл два-три года с Денисовым. Он хороший парень и мне приятно за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над «Зенитом». Уверен, в глубине души он все еще любит наш клуб.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2018 17:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:39

      Думается у Денисова совсем другие мысли,ведь Локомотив стал его вторым домом.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 мая 2018, 21:35

      деньгисов думаю очень рад !

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 6 мая 2018, 21:22

      Денисов провокатор баблолюб и завистник. К Зенит иду он больше не должен иметь никакого отношения

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 6 мая 2018, 20:25

      должен удивить итальянца- может быть что-то и кого-то любит, но уже доподлинно известно на 100% это хорошие деньги. И что-то подсказывает что команда Зенит и словосочетание любовь к клубу не очень принято у господина Денисова.

      1
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 6 мая 2018, 18:40

      Гриша проявляет добродуше к Дэну, который стал чемпом с паровозниками дядюшки Сема, аса Зените он мог запросто пролететь...

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 6 мая 2018, 18:40

      твоё дело мяч пинать ,за тебя есть кому думать! а в глубине души Денисов любит большие деньги.

      1
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 6 мая 2018, 18:40

      Главное стал чемпионом и это факт.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 18:40

      ну это само собой, такое бесследно не проходит

      1
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 6 мая 2018, 18:26

      Да вы Гарри просто большевик-с... мдяяяя печально

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 мая 2018, 17:48

      что ему жалеть и любить,того Зенита уже давно нет сейчас бледная тень и вряд ли скоро появится тот Зенит который будет играть и радовать болельщиков, а не за бабки как сейчас

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Garrincha58 7 мая 2018, 04:07

      Думаю если газпром прекратит спонсирование, то это пойдет на пользу для болельщиков)

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