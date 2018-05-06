Гвардиола: «Стерлинг симулирует? Он довольно честный парень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника Рахима Стерлинга.

«Рахим проводит фантастический сезон, но у меня есть чувство, что он может играть лучше.

Играя в глубине, а не просто на бровке, он всегда создает много проблем. Он сделал шаг вперед в вопросах эмоциональной подготовки и веры в себя. Люди много говорят, что он ныряет, и в это начинают верить. Ему следует учиться принимать эту реальность.

Если арбитр принял решение, вставай и играй дальше. У лучшего игрока в мире я научился никогда не спорить на поле. Если решение принято, оно принято. Стерлинг довольно честный парень.

Он быстрее, умнее многих других игроков. Если ты быстрее защитника, то иногда случается, что тебя задевают», – сказал Гвардиола.

Стерлинг впервые в карьере отдал три результативные передачи в одном матче