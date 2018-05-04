Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» продал все билеты на матч с «Зенитом»

    «Локомотив» реализовал все билеты на матч 29 тура РФПЛ с «Зенитом».

    Встреча состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы железнодорожники завоюют титул чемпиона России.

    «По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч «Локомотив» – «Зенит» проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

    Напомним, стадион «РЖД Арена», на котором состоится поединок, вмещает 27320 зрителей.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 15:25

      Все билеты,как ветром сдуло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 мая 2018, 14:21

      Даешь золото в этом матче!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 4 мая 2018, 14:18

      Иду на матч, ВПЕРЕЕЕД ЛОКО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 мая 2018, 13:48

      Только ЛОКО!!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!! С НАМИ БОГ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 4 мая 2018, 13:43

      Аж страшно подумать, что завтра все мясные будут болеть за Зенит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ > ilichkadr 4 мая 2018, 13:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни чего страшного, это нормально...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > ilichkadr 4 мая 2018, 13:59

      Да не нужна нам ихняя болезнь, за выигрыш Зенита, пусть болеют за проигрыш Локомотива.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > lotsman 4 мая 2018, 14:02

      Принимается. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > ilichkadr 4 мая 2018, 14:08

      Не фига! у меня друзья мясные говорят лучше вы будете чемпионами, главное чтобы бомжи обсрались и не попали в ЛЧ второй год подряд!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > KalterJax 4 мая 2018, 14:18

      Ну, тогда пусть мясные губежки свои особо не раскатывают. Зенит своё возьмет, а вот Динамо в последнем туре из мясных бифштекс похоже сделает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > 4 мая 2018, 15:19

      Тосно и Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 4 мая 2018, 13:42

      Понятное дело - аншлаг. Заруба-то не хилая будет! Зениту победы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 4 мая 2018, 13:40

      Если Зенит обыграет Локо, то чемпионом будет Спартак. Если конечно Динамо погоду им не испортит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 мая 2018, 13:35

      Многие конечно будут рады победе Зенита))) А точнее - поражению Локомотива)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 4 мая 2018, 13:33

      Представляете какой был бы праздник и заруба, если бы в РФПЛ думали головой составляя календарь и матч Спартак-Локомотив был бы в мае, а не в грязи марта (((.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 13:12

      в этом туре определится нынешний Чемпион!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11