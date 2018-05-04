«Локомотив» продал все билеты на матч с «Зенитом»

«Локомотив» реализовал все билеты на матч 29 тура РФПЛ с «Зенитом».

Встреча состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. В случае победы железнодорожники завоюют титул чемпиона России.

«По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч «Локомотив» – «Зенит» проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, стадион «РЖД Арена», на котором состоится поединок, вмещает 27320 зрителей.