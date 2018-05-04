Тренер «Зальцбурга» Розе простил судейскую бригаду во главе с Карасевым

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе заявил, что готов простить российскую бригаду судей во главе с Сергеем Карасевым за ошибки, допущенные в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем».

«Судейский наблюдатель от УЕФА, который работал на нашем матче, сказал мне, что российские судьи сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они поняли, что допустили серьезную ошибку.

Сейчас я уже не так зол. Понятно, что это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить», – приводит слова Розе AFP.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы