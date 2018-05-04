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  • Тренер «Зальцбурга» Розе простил судейскую бригаду во главе с Карасевым

Тренер «Зальцбурга» Розе простил судейскую бригаду во главе с Карасевым

4 мая 2018, 08:06
30

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе заявил, что готов простить российскую бригаду судей во главе с Сергеем Карасевым за ошибки, допущенные в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем».

«Судейский наблюдатель от УЕФА, который работал на нашем матче, сказал мне, что российские судьи сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они поняли, что допустили серьезную ошибку.

Сейчас я уже не так зол. Понятно, что это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить», – приводит слова Розе AFP.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зальцбург Розе Марко Карасев Сергей
Комментарии (30)
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alex1951
1525411516
Вон оно как! Есть еще адекватные люди. Хотя в такой ситуации ,,левый,, пендаль .звучал бы намного хуже. А угловой? Там ведь: мохуть и не забить,не 100% гол.
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Антибиотик
1525413570
Какие же у нас судьи никчемные! Хотя, смотрю ЛЧ и европейские арбитры лажают страшно. Как по мне, то раньше такого количества ошибок и так часто не было. Может подготовка и отбор хуже стали?
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Обер-КанцлерЪ
1525415320
Да ладно, это фигня по сравнению с тем, что в ЛЧ судьи вытворяют в этом сезоне. Не стоит огорчаться и следует быть внимательнее на будущее!
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insider_retro
1525415408
Сказал благородно, без скандала и великодушно!..
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Опорник84
1525415699
Все судьи ошибаются и наши не исключение!
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Dominator777
1525415842
Наши арбитры судили игру не хуже зарубежных (а может и лучше) и предвзятого отношения к какому-либо клубу из этой пары не было.
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bset
1525416349
Ну, господа. Основное время - это 90 минут. Нужно решать за первые тайма исход матча. Да даже потом 30 минут. Сколько моментов не реализовали. Дошло бы до серии пенальти - была бы просто лотерея. Кому больше повезет. Но результат же надо самим делать, чтобы потом не уповать на ошибки судьи. Все-таки это не знаменитый матч Барселона - Челси 2009го года.
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zigbert
1525418005
Этот инцидент так и останется эпизодом.Большого резонанса не будет.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525418809
...Бог простил и ты прости, уася!...в обороне надо было внимательней играть
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OfaZavr
1525426838
по сравнению с ошибками судей в матчах ЛЧ огрехи Карасева не сильно значимы, но конечно жаль что наш арбитр тоже оказался среди накосячивших.
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