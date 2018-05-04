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    Тренер «Зальцбурга» Розе простил судейскую бригаду во главе с Карасевым

    Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе заявил, что готов простить российскую бригаду судей во главе с Сергеем Карасевым за ошибки, допущенные в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем».

    «Судейский наблюдатель от УЕФА, который работал на нашем матче, сказал мне, что российские судьи сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они поняли, что допустили серьезную ошибку.

    Сейчас я уже не так зол. Понятно, что это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить», – приводит слова Розе AFP.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 08:06
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 4 мая 2018, 19:45

      готов простить ошибку? Карасев уже давно и постоянно совершает ошибки он без них не был бы карасевым, главное что это стиль судилища карасева, главное когда это ошибка а когда преднамеренная "ошибка", в этом случае верю что ошибка т.к. гнидера и близко не видно на горизонте, карасев это гнидеровский "арбитр".

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 мая 2018, 14:17

      Гол рукой в 1ом матче, и угловой которого не было во 2м, вот это невезение.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 мая 2018, 14:12

      Нет матчей без ошибок судейских,они были есть и будут.

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 4 мая 2018, 13:26

      В ответках полуфинала ЛЧ судьи чудили пострашнее, а тут всего лишь угловой левый, да забили, но это отчасти и вина зальцбурга, вообще голы с угловых это позор.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 4 мая 2018, 12:46

      То что признали, молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:40

      по сравнению с ошибками судей в матчах ЛЧ огрехи Карасева не сильно значимы, но конечно жаль что наш арбитр тоже оказался среди накосячивших.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 мая 2018, 12:32

      Жалко, что сие обстоятельство уже не изменит результат.

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 4 мая 2018, 11:04

      Странный народ, ошибка я понимаю пеналь левый, или штрафной вблизи ворот которого не было, а это угловой которого как бы не было, уверен если бы не забили про этот угловой даже не вспомнили бы этот момент после матча, так что это не тренер зальсбурга должен простить карасёва, а карасёв послать их куда подальше, пример ромы сколько им там пеналей не поставили и офсайдов которых не было зафиксировали и ни кто не возмущался они просто давили и забивали но не хватило так бывает.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 4 мая 2018, 10:44

      Ошибки бывают у всех! Но обсуждений больше чем по матчам Реала с назначенным и не назначенными пенальти

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 4 мая 2018, 10:26

      ...Бог простил и ты прости, уася!...в обороне надо было внимательней играть

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