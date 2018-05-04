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    «Марсель» забил «Зальцбургу» с ошибочно назначенного углового и вышел в финал. Игру обслуживала бригада Карасева

    Судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым допустила результативную ошибку в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Марселем»(1:2).

    Судья ошибочно назначил угловой в ворота австрийской команды, хотя мяч после удара из-за пределов штрафной площади задел одного из игроков французского клуба.

    После розыгрыша этого углового гол забил Роланду, выведя «Марсель» в финал Лиги Европы.

    Источник: BT Sport

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    04.05.2018 01:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +23

      SerhioSS 4 мая 2018, 17:40

      Не, Карасев красава, это оплошность после которой Зальцбург мог и не пропускать. Лучший Реф России как никак, не без огрехов, но лучший.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 мая 2018, 11:34

      Если систему VAR не введут в еврокубках,то с футболом можно прощаться-реал и дальше будет брать лч,а другим командам будут спускать с рук аналогичные фолы для отвода глаз...

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 мая 2018, 11:08

      Карась и в европе Карась)))

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 мая 2018, 10:43

      Ну по сравнению с незамеченной судьей рукой в первом матче, с помощью которой игрок Марселя забил гол, это всего лишь маленькое недоразумение.

      2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 09:42

      Угловой не пенальти - простят.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 мая 2018, 09:08

      подумаешь угловой, тут нынче и по хуже было.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 мая 2018, 08:32

      Разговоры, разговоры...

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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 мая 2018, 08:31

      подумаешь-помог чуток..

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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 мая 2018, 08:17

      с углового не так часто голы забиваются как с пенальти. Я бы сказал что пенальти это гол а угловой = это рядовой игровой момент.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 07:24

      По сравнению,с неназначеным пенделем,в ворота Ливера,это фигня... косячат все,в независимости от национальности и чемпионатов. А сторонники видеоповторов,убьют зрелищность и "живость" игры...

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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Ruryu 4 мая 2018, 11:42

      По-сравнению с голом забитым Марадоной рукой,в финале ЧМ-все фигня.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Nimnul 4 мая 2018, 13:03

      Кстати,да!!!! В общем,меньше плакать и больше забивать,надо. Хотя,понятно,что обидно бывает до слез....

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