«Марсель» забил «Зальцбургу» с ошибочно назначенного углового и вышел в финал. Игру обслуживала бригада Карасева

Не, Карасев красава, это оплошность после которой Зальцбург мог и не пропускать. Лучший Реф России как никак, не без огрехов, но лучший.
Судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым допустила результативную ошибку в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Марселем»(1:2).
Судья ошибочно назначил угловой в ворота австрийской команды, хотя мяч после удара из-за пределов штрафной площади задел одного из игроков французского клуба.
После розыгрыша этого углового гол забил Роланду, выведя «Марсель» в финал Лиги Европы.
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— Football on BT Sport (@btsportfootball) 3 мая 2018 г.