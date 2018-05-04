«Марсель» забил «Зальцбургу» с ошибочно назначенного углового и вышел в финал. Игру обслуживала бригада Карасева

Судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым допустила результативную ошибку в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Марселем»(1:2).

Судья ошибочно назначил угловой в ворота австрийской команды, хотя мяч после удара из-за пределов штрафной площади задел одного из игроков французского клуба.

После розыгрыша этого углового гол забил Роланду, выведя «Марсель» в финал Лиги Европы.