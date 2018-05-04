Бельерин: «Хотели победить для Венгера»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что команда билась не только за выход в финал Лиги Европы против «Атлетико», но и за своего главного тренера Арсена Венгера, который летом покинет клуб.

«Мы очень расстроены, очень тяжело с этим смириться. «Атлетико» всегда мало пропускает дома. Мы все устали, в раздевалке все были очень и очень печальны.

Мы хотели сделать это для босса. У него была великолепная карьера. Мы хотели закончить сезон на высоте, и это нас еще больше расстраивает», – сказал футболист после финального свистка.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы