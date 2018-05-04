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    Бельерин: «Хотели победить для Венгера»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что команда билась не только за выход в финал Лиги Европы против «Атлетико», но и за своего главного тренера Арсена Венгера, который летом покинет клуб.

    «Мы очень расстроены, очень тяжело с этим смириться. «Атлетико» всегда мало пропускает дома. Мы все устали, в раздевалке все были очень и очень печальны.

    Мы хотели сделать это для босса. У него была великолепная карьера. Мы хотели закончить сезон на высоте, и это нас еще больше расстраивает», – сказал футболист после финального свистка.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 мая 2018, 09:17

      плохо значит хотели

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 мая 2018, 07:45

      после жеребьевки команда хором кричала что мы сделаем ВСЕ, чтобы победить. Получается, что это все, на что способен этот коллектив!!! 90 минут ждал чуда - но мы не РИМ! мы даже не Зальцбург!!! летом к нам никто не перейдет - никто не хочет играть по четвергам!!!

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