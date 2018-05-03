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  • Червиченко: «Как можно было поменять Дзюбу на Заболотного?! Люди, ответственные за это, должны уйти»

Червиченко: «Как можно было поменять Дзюбу на Заболотного?! Люди, ответственные за это, должны уйти»

3 мая 2018, 22:26
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство «Зенита» за уход нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал».

– В Туле есть еще фактор Дзюбы, он там просто рвет и мечет. В каждом матче приносит максимум пользы.

– Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско.

За «Арсенал» Дзюба выступает на правах аренды. В матче против «Зенита» нападающий отдал результативную передачу и забил гол.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Ruryu
1525376355
Вообще,Зенит давно выпрашивает,какой-нибудь аудиторской проверки и прокурорского расследования...,но кто,слушает наши "вопли"??
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Lenin26
1525376796
Товарищ Червиченко,вы сначала посмотрите игру Дзюбы в начале сезона за Зенит,а потом делайте такие громкие заявления,просто сейчас обидели мышку,написали в норку и на волне эмоций он жопой шевелит,а в начале сезона бегал в пол ноги,с 2 метров в пустые ворота не забивал,один мяч забил и тот Кузяев подарил,пожалел болезного.
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RedWhiteFans2
1525377385
Это Червь себе дорогу на футбольный олимп расчищает
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Flame2045
1525377618
Дзюба никогда умом не отличался...таран-он и есть таран! забивает,только когда играют на него,а вот в одиночку сотворить что-либо не в состоянии!
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paracetamol
1525377673
Дзюбе нет места в Зените. Г-но как человек!
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Garrincha58
1525384306
дзюба-иуда
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TRELL
1525390292
Дзюбу надо было на землю опустить! Может после такого урока он сможет заиграть вновь за Зенит,так сказать с новыми силами... А Заболотного винить нельзя,он старался как мог,но растет пока парень,трудно ему. Играть должна вся команда,а не отдельные игроки!!! А на счёт того,у какой команды в рфпл есть игра,я б ёщё поспорил...
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neveldomha
1525411014
Заболотный лучше Дзюбы. Причем по многим критериям. Чутье голевой ситуации, резкость, скорость, самоотдача, способность учиться. Да и он не клоун. А голы придут. Парень работает сам, а не ждет возвращения Халка, который так умело попадал в голову Артемки. Как говорил Василий Иванович, господа критики, в известном анекдоте - "Факт на лицо".
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zigbert
1525413291
Своими высказываниями ,ничего нового Червиченко не привнес.
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OfaZavr
1525424711
Червик опоздал со своим высказыванием, до него об этом уже сто раз все сказали))
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