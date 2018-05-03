Червиченко: «Как можно было поменять Дзюбу на Заболотного?! Люди, ответственные за это, должны уйти»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство «Зенита» за уход нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал».

– В Туле есть еще фактор Дзюбы, он там просто рвет и мечет. В каждом матче приносит максимум пользы.

– Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско.

За «Арсенал» Дзюба выступает на правах аренды. В матче против «Зенита» нападающий отдал результативную передачу и забил гол.