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    Червиченко: «Как можно было поменять Дзюбу на Заболотного?! Люди, ответственные за это, должны уйти»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал руководство «Зенита» за уход нападающего Артема Дзюбы в тульский «Арсенал».

    – В Туле есть еще фактор Дзюбы, он там просто рвет и мечет. В каждом матче приносит максимум пользы.

    – Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско.

    За «Арсенал» Дзюба выступает на правах аренды. В матче против «Зенита» нападающий отдал результативную передачу и забил гол.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.05.2018 22:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 4 мая 2018, 15:18

      Червь пытается казаться адекватным

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:05

      Червик опоздал со своим высказыванием, до него об этом уже сто раз все сказали))

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 мая 2018, 09:50

      Этих людей всей гопкомпанией надо в сборную Италии отправлять....

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:54

      Своими высказываниями ,ничего нового Червиченко не привнес.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 мая 2018, 08:16

      Заболотный лучше Дзюбы. Причем по многим критериям. Чутье голевой ситуации, резкость, скорость, самоотдача, способность учиться. Да и он не клоун. А голы придут. Парень работает сам, а не ждет возвращения Халка, который так умело попадал в голову Артемки. Как говорил Василий Иванович, господа критики, в известном анекдоте - "Факт на лицо".

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > neveldomha 4 мая 2018, 09:54

      Чутье на результат никак не влияет - в футболе нужен результат, а не упущенные возможности. А на данный момент у Дзюбы гораздо больше голов и голевых передач, факт на лицо. А Халки есть в каждой команде и даже спины вратарей....

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Barmaleushka 4 мая 2018, 10:30

      Было пару моментов в матче с ЦСКА, где Антон сыграл очень даже технично.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 мая 2018, 06:23

      Это ты про сбродную России???

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 4 мая 2018, 02:31

      Дзюбу надо было на землю опустить! Может после такого урока он сможет заиграть вновь за Зенит,так сказать с новыми силами... А Заболотного винить нельзя,он старался как мог,но растет пока парень,трудно ему. Играть должна вся команда,а не отдельные игроки!!! А на счёт того,у какой команды в рфпл есть игра,я б ёщё поспорил...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2018, 00:51

      дзюба-иуда

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      Рейтинг: +17771

      paracetamol 3 мая 2018, 23:01

      Дзюбе нет места в Зените. Г-но как человек!

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      Рейтинг: +181

      Flame2045 3 мая 2018, 23:00

      Дзюба никогда умом не отличался...таран-он и есть таран! забивает,только когда играют на него,а вот в одиночку сотворить что-либо не в состоянии!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Flame2045 3 мая 2018, 23:09

      А кто в Зените щас в состоянии? В шутку сказать ЦСКА имеющий проблему с нападающими забил 41, а Зенит 40 голов. потратив при этом 80 мил.

      4
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Отчаянный Пердун 4 мая 2018, 09:36

      В состоянии многие,вот только организации игры в атаке просто нет и это недоработка тренера,шутка ли,за последние игры не одного толкового прохода через центр,одни навесы с флангов,не одной осмысленной комбинации,всё на индивидуальных качествах построено.

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