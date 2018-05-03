Аршавин: «Сейчас ни с кем из «Арсенала» не общаюсь»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, сейчас выступающий за «Кайрат», поделился мнением об игре лондонского клуба. Россиянин ответил на вопрос о том, почему команда Арсена Венгера на протяжение нескольких лет не выигрывает в крупных турнирах.

«В чем проблема «Арсенала»? Думаю, что с 2006 года, когда «Арсенал» попал в Лигу чемпионов, каждый год появлялись какие-то клубы, которые на тот момент имели более сильный состав. И поэтому они выигрывали.

Да, «Арсенал» тоже не бедный клуб. Но был период, когда клуб отдавал долг за стадион. Потом, спустя пять-шесть лет, «Арсенал» начал тратить деньги. Когда я уже ушел, они купили Озила, Санчеса. Но все равно этого недостаточно. Другие команды – тот же «Манчестер Сити» – тратят намного больше. У них сильнее состав.

С кем общаюсь из «Арсенала»? Сейчас ни с кем. Контактов нет. Но, думаю, если встретимся с ребятами, то проблем не будет», – сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.

Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»