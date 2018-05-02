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    Селюк: «Геркус похож на Лопыреву – ездит по странам и занимается самопиаром»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса в том, что он является слишком медийной личностью. При этом он сравнил руководителя железнодорожников с известной моделью Викторией Лопыревой, которая ранее была выбрана послом чемпионата мира в России.

    «Цените то, что имеете. Есть у вас хороший тренер, хорошая команда, хорошие игроки. И радуйтесь! Сосредоточьтесь на выигрыше трофея, а не давайте интервью вразнобой, сами себя нахваливая. Противно.

    Геркусу еще не хватает съездить и встретиться с Арсеном Венгером, сфотографироваться, как любят многие функционеры. А какая разница? РЖД ведь платит. Езжай по странам, встречайся, живи в пятизвездочных гостиницах, проводи встречи и проводы, посещай рестораны.

    Он мне напоминает Лопыреву. Только та за счет РФС, а он за счет РЖД. Лопырева объездила все страны и занимается пиаром себя. Геркус делает то же самое», – написал Селюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Источник: «ВКонтакте»

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    02.05.2018 18:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:58

      К чему вся эта неприязнь? Вся эта возня выеденного яйца не стоит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 2 мая 2018, 22:44

      Селюк опять бред несет. До чего же он неприятный человек....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 мая 2018, 21:28

      А Селюк занимается пиаром своих многочисленных подопечных. Пускай не гонит на Геркуса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 мая 2018, 20:42

      А Селюк сидит на "Бомбардире" и несёт ахинею, думая, что это его личный пиар!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 мая 2018, 20:15

      По моему своими идиотскими высказываниями в адрес известных в футболе людей Селюк пиарится не хуже Геркуса

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 мая 2018, 20:09

      Если Локо упустит золото, вклад Геркуса в это дело будет немалый, СКОЛЬКО МОЖНО СРАТЬ СВОЕМУ КЛУБУ??? Неужели руководство Дороги такое примитивное и не видит этого?

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 2 мая 2018, 20:02

      Интересно тебе какая разница. Рекламирует он себя да пускай рекламирует

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 мая 2018, 20:02

      Верно подметил

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 19:59

      Результат поездок Геркуса налицо - Локо первый, пока. И толку от него за год больше, чем, например, от Смородской за весь период работы в Локо.
      А Селюк о себе что-нибудь позитивное расскажет ?

      3
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 2 мая 2018, 19:30

      Не, Геркус это та же Смородская, только вид с боку. Стиль поведения как у комсомольского чиновника. Нос всегда по ветру держат. Хвалят, награждают..........они всегда в нужное время, в нужном месте. Как только раздача пендалей наклевывается, так днем с огнем не сыщешь!

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