Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Геркус похож на Лопыреву – ездит по странам и занимается самопиаром»

Селюк: «Геркус похож на Лопыреву – ездит по странам и занимается самопиаром»

2 мая 2018, 18:40
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса в том, что он является слишком медийной личностью. При этом он сравнил руководителя железнодорожников с известной моделью Викторией Лопыревой, которая ранее была выбрана послом чемпионата мира в России.

«Цените то, что имеете. Есть у вас хороший тренер, хорошая команда, хорошие игроки. И радуйтесь! Сосредоточьтесь на выигрыше трофея, а не давайте интервью вразнобой, сами себя нахваливая. Противно.

Геркусу еще не хватает съездить и встретиться с Арсеном Венгером, сфотографироваться, как любят многие функционеры. А какая разница? РЖД ведь платит. Езжай по странам, встречайся, живи в пятизвездочных гостиницах, проводи встречи и проводы, посещай рестораны.

Он мне напоминает Лопыреву. Только та за счет РФС, а он за счет РЖД. Лопырева объездила все страны и занимается пиаром себя. Геркус делает то же самое», – написал Селюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1525275809
Уж кто бы говорил, но не ты! Распихиваешь свое говно, а расхваливаешь словно золото...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525275845
Селюк=Райола. Тоже только языком чесать и умеет. А так он прав)))
Ответить
insider_retro
1525276367
Речь, наполненная желчью, ненавистью и фантасмагорией... Не вытирая рта и не снимая обуви, этот гротескный маньяк лезет в клубные дела, не замечая, что его туда и не звали... Беспардонный типок...
Ответить
OfaZavr
1525276965
может и есть доля правды но в основном в его высказывании полно ненависти и злобы, интересно чем ему не угодил Геркус)
Ответить
Полная Канистра
1525278083
селюк неугомонный тип вот 200 лет назад геркус его на эшафот бы проводил и глазом бы не моргнул
Ответить
GoLenaStop
1525278374
Понятно, что Геркус и Лопырева - селюки. А чей агент сам Селюк? Что творится в российском футболе?! Опять хохлами-скрипалями завоняло...Мерзость! Фу...
Ответить
ilichkadr
1525278606
Не, Геркус это та же Смородская, только вид с боку. Стиль поведения как у комсомольского чиновника. Нос всегда по ветру держат. Хвалят, награждают..........они всегда в нужное время, в нужном месте. Как только раздача пендалей наклевывается, так днем с огнем не сыщешь!
Ответить
BRO_football
1525281317
По моему своими идиотскими высказываниями в адрес известных в футболе людей Селюк пиарится не хуже Геркуса
Ответить
grroznyi85
1525290287
Селюк опять бред несет. До чего же он неприятный человек....
Ответить
zigbert
1525345099
К чему вся эта неприязнь? Вся эта возня выеденного яйца не стоит.
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+