Селюк: «Геркус похож на Лопыреву – ездит по странам и занимается самопиаром»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил президента «Локомотива» Илью Геркуса в том, что он является слишком медийной личностью. При этом он сравнил руководителя железнодорожников с известной моделью Викторией Лопыревой, которая ранее была выбрана послом чемпионата мира в России.

«Цените то, что имеете. Есть у вас хороший тренер, хорошая команда, хорошие игроки. И радуйтесь! Сосредоточьтесь на выигрыше трофея, а не давайте интервью вразнобой, сами себя нахваливая. Противно.

Геркусу еще не хватает съездить и встретиться с Арсеном Венгером, сфотографироваться, как любят многие функционеры. А какая разница? РЖД ведь платит. Езжай по странам, встречайся, живи в пятизвездочных гостиницах, проводи встречи и проводы, посещай рестораны.

Он мне напоминает Лопыреву. Только та за счет РФС, а он за счет РЖД. Лопырева объездила все страны и занимается пиаром себя. Геркус делает то же самое», – написал Селюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».