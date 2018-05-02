Широков: «Одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил нервозность, которая заметна в игре «Локомотива» в последних турах. На результатах также сказывалось отсутствие Мануэля Фернандеша.

– Проигрыш «Локомотива» меняет расклады в чемпионской гонке?

– Пока никак не меняет. Если в следующем матче потеряют очки, при наборе очков «Спартака» в матче с «Ростовом», тогда будет обострение. Для «Локомотива» вполне реально набрать два очка. «Спартак» сейчас тоже лихорадит, хоть они и выиграли в Перми. Но, судя по последним трем матчам «Локомотива», у футболистов, наверное, есть нервозность.

– «Локомотив» не забивает три матча подряд. Что с командой Семина?

– Отсутствует ключевой игрок – Мануэль Фернандеш. Он не может выступать в полную силу, что серьезно сказывается на игре команды. Раньше футболистам «Локо» удавалось насыщенно вскрывать оборону соперников, но в домашних матчах с «Уфой» и «Ахматом» этого не получилось. В Краснодаре не смогли реализовать моменты. Но одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша.