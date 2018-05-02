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  • Широков: «Одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша»

Широков: «Одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша»

2 мая 2018, 10:53
5

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил нервозность, которая заметна в игре «Локомотива» в последних турах. На результатах также сказывалось отсутствие Мануэля Фернандеша.

– Проигрыш «Локомотива» меняет расклады в чемпионской гонке?

– Пока никак не меняет. Если в следующем матче потеряют очки, при наборе очков «Спартака» в матче с «Ростовом», тогда будет обострение. Для «Локомотива» вполне реально набрать два очка. «Спартак» сейчас тоже лихорадит, хоть они и выиграли в Перми. Но, судя по последним трем матчам «Локомотива», у футболистов, наверное, есть нервозность.

– «Локомотив» не забивает три матча подряд. Что с командой Семина?

– Отсутствует ключевой игрок – Мануэль Фернандеш. Он не может выступать в полную силу, что серьезно сказывается на игре команды. Раньше футболистам «Локо» удавалось насыщенно вскрывать оборону соперников, но в домашних матчах с «Уфой» и «Ахматом» этого не получилось. В Краснодаре не смогли реализовать моменты. Но одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Широков Роман
Комментарии (5)
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Romantic2010
1525248691
Локомотив и без Фернандеша обязан набирать по три очка за игру!!! Что за команда тогда, если так зависит от игрока....
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тщмек 19
1525250056
Когда на кону такая ставка, кто его будет беречь, Фернандеша
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Бухбух
1525257104
"Насыщенно вскрывать оборону соперников ..." - не пойму смысл этого словосочетания.
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Нас Много
1525269728
Чья бы корова мычала, а широкова бы помолчала...
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zigbert
1525338510
Что бы не говорили - концовка чемпионата будет горячей.
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