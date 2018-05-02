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    Широков: «Одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил нервозность, которая заметна в игре «Локомотива» в последних турах. На результатах также сказывалось отсутствие Мануэля Фернандеша.

    – Проигрыш «Локомотива» меняет расклады в чемпионской гонке?

    – Пока никак не меняет. Если в следующем матче потеряют очки, при наборе очков «Спартака» в матче с «Ростовом», тогда будет обострение. Для «Локомотива» вполне реально набрать два очка. «Спартак» сейчас тоже лихорадит, хоть они и выиграли в Перми. Но, судя по последним трем матчам «Локомотива», у футболистов, наверное, есть нервозность.

    – «Локомотив» не забивает три матча подряд. Что с командой Семина?

    – Отсутствует ключевой игрок – Мануэль Фернандеш. Он не может выступать в полную силу, что серьезно сказывается на игре команды. Раньше футболистам «Локо» удавалось насыщенно вскрывать оборону соперников, но в домашних матчах с «Уфой» и «Ахматом» этого не получилось. В Краснодаре не смогли реализовать моменты. Но одно-два очка «Локомотив» способен набрать без Фернандеша.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2018 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:08

      Что бы не говорили - концовка чемпионата будет горячей.

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 2 мая 2018, 17:02

      Чья бы корова мычала, а широкова бы помолчала...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 13:31

      "Насыщенно вскрывать оборону соперников ..." - не пойму смысл этого словосочетания.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 мая 2018, 11:34

      Когда на кону такая ставка, кто его будет беречь, Фернандеша

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 2 мая 2018, 11:11

      Локомотив и без Фернандеша обязан набирать по три очка за игру!!! Что за команда тогда, если так зависит от игрока....

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