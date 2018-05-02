Де Хеа – о призе лучшему игроку сезона: «Не ожидал, что выиграю»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа был признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.

«Мне трудно передать словами то, что значит для меня «МЮ». Играть за клуб с такой богатой историей, играть ради его болельщиков, быть частью этого клуба – все это просто потрясающе.

Когда я пришел сюда, мне было немного тяжело, но я верил в себя, упорно работал, тренировался и на сегодняшний день могу четко сказать, что горжусь собой.

Хочу выразить всем причастным к этому успеху благодарность. Я не ожидал, что выиграю этот приз, но теперь их на моем счету уже четыре. Это невероятно», – сказал Де Хеа.