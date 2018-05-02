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    Де Хеа – о призе лучшему игроку сезона: «Не ожидал, что выиграю»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа был признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.

    «Мне трудно передать словами то, что значит для меня «МЮ». Играть за клуб с такой богатой историей, играть ради его болельщиков, быть частью этого клуба – все это просто потрясающе.

    Когда я пришел сюда, мне было немного тяжело, но я верил в себя, упорно работал, тренировался и на сегодняшний день могу четко сказать, что горжусь собой.

    Хочу выразить всем причастным к этому успеху благодарность. Я не ожидал, что выиграю этот приз, но теперь их на моем счету уже четыре. Это невероятно», – сказал Де Хеа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.05.2018 10:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 12:02

      Не зря Де Хеа был признан лучшим игроком МЮ,он доказал это своей игрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 17:30

      де хеа на мой взгляд лучший голкипер в мире ! Тащит весь мю ! если бы не критины в обороне !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 2 мая 2018, 12:11

      Но тащил он реально.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 2 мая 2018, 11:48

      я оже не ожидал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 мая 2018, 11:15

      молодчик

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 мая 2018, 10:42

      Заслуженно!

      4
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