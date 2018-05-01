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  • Селюк – о Семине: «Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива»

Селюк – о Семине: «Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива»

1 мая 2018, 12:46
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал выступил в защиту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

После матча 28 тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) специалист заявил, что имеется некая пятая колонна, которая не хочет, чтобы он продолжал работать в клубе.

«Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.

Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото”, – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Eddyson
1525168700
Ждём Ласину Траоре в Локо?
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DOCTOR PENALTY
1525170717
По форме похоже на самопиар, но по сути - абсолютно верно!
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Krossmen73
1525171199
По моему глупо лить грязь на такого выдающегося человека и тренера.Палыч безусловно один из лучших на,мой взгляд, тренер постсоветского пространства.Сёмин имеет талант сделать из г....на конфетку.Большинство команд после прихода в них Юрия Павловича со временем начинали давать результат даже вопреки всякой логике.Нынешний ЛОКО тому яркий пример.Имея в основном средних и ниже по классу(за редким исключением) игроков, Палыч ведёт команду к чемпионству.Это выдающийся результат.И не стоит винить Ю .П. во всех неудачах.Просто его игроки не всегда могут осуществить всё то что им даёт тренер.В силу своей обученности и подготовки не могут...Удачи ВАМ Юрий Павлович!И терпения....
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Sosna69
1525174182
Двумя руками ЗА!Палыч Это наше ВСЕ!
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fortune-bva
1525175432
Очень уж хочется, чтобы локо выиграл, конечно потому что уже более 20 лет за локо, а еще чтоб херкус был обязан сказать, что палыч хорош, поздравить его, чтоб улыбался сквозь свой оскал, и чтоб бабки потерял от передела подписания нового тренера!!!
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zigbert
1525178753
Многие болельщики Локомотива и не только,поддерживают тебя Палыч. Удачи.
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FaTeK1945ru
1525179400
...Юрий Павлович--это тренер мирового уровня в России!!! Таких тренеров у нас --Бердыев и Сёмин и всё,а остальные средние спецы по футболу. Болельщик РУБИНа.
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OfaZavr
1525188584
да его никто особо и не трогает это просто в прессе всякие небылицы гуляют да и все.
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