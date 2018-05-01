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    Селюк – о Семине: «Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал выступил в защиту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    После матча 28 тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) специалист заявил, что имеется некая пятая колонна, которая не хочет, чтобы он продолжал работать в клубе.

    «Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.

    Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото”, – написал Селюк на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    01.05.2018 12:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 18:29

      да его никто особо и не трогает это просто в прессе всякие небылицы гуляют да и все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 мая 2018, 15:56

      ...Юрий Павлович--это тренер мирового уровня в России!!! Таких тренеров у нас --Бердыев и Сёмин и всё,а остальные средние спецы по футболу.
      Болельщик РУБИНа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:45

      Многие болельщики Локомотива и не только,поддерживают тебя Палыч. Удачи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 1 мая 2018, 14:50

      Очень уж хочется, чтобы локо выиграл, конечно потому что уже более 20 лет за локо, а еще чтоб херкус был обязан сказать, что палыч хорош, поздравить его, чтоб улыбался сквозь свой оскал, и чтоб бабки потерял от передела подписания нового тренера!!!

      3
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 1 мая 2018, 14:29

      Двумя руками ЗА!Палыч Это наше ВСЕ!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 мая 2018, 13:39

      По моему глупо лить грязь на такого выдающегося человека и тренера.Палыч безусловно один из лучших на,мой взгляд, тренер постсоветского пространства.Сёмин имеет талант сделать из г....на конфетку.Большинство команд после прихода в них Юрия Павловича со временем начинали давать результат даже вопреки всякой логике.Нынешний ЛОКО тому яркий пример.Имея в основном средних и ниже по классу(за редким исключением) игроков, Палыч ведёт команду к чемпионству.Это выдающийся результат.И не стоит винить Ю .П. во всех неудачах.Просто его игроки не всегда могут осуществить всё то что им даёт тренер.В силу своей обученности и подготовки не могут...Удачи ВАМ Юрий Павлович!И терпения....

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 мая 2018, 13:31

      По форме похоже на самопиар, но по сути - абсолютно верно!

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 1 мая 2018, 12:58

      Ждём Ласину Траоре в Локо?

      1
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan > Eddyson 1 мая 2018, 17:29

      Траоре - уже давно сбитое полено.

      0
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