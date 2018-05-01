Селюк – о Семине: «Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал выступил в защиту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

После матча 28 тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) специалист заявил, что имеется некая пятая колонна, которая не хочет, чтобы он продолжал работать в клубе.

«Перестаньте трогать Палыча! Он – достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.

Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото”, – написал Селюк на своей странице в твиттере.