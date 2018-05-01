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  • Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

1 мая 2018, 01:00
29

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

– Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с «Локо», потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

– Вы смотрели матч «Интер» – «Ювентус»? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти, то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

– У нас – это у кого?

– У нас – это у нас.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (29)
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Алекс Таранов
1525127460
А что мешало Локо победить? Быки победили заслужано,да и судья норм отсудил,просто у Локо сильное давление, возможно победят разлаженный Зеню и успокояться)))
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SPACE TRUCKIN
1525145686
Палыч из немногих наших отечественных тренеров кто даёт результат...Локо станет чемпионом и его выпнут?несправедливо и нелогично...да и зарплата у него явно меньше,чем у предполагаемого Анчелотти,который и результат то не факт что даст...
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ЮНик
1525147617
Оказывается "пятая колонна" палки в колеса паровозу вставляет? А если ещё питерские на шпалы костьми лягут и тоже победят? Кого Палыч обвинит? Госдеп? Итальянский мафиозный заговор манчини-спалетти-анчелотти? Все ищут виноватых где-то там, но не в своих действиях. Стоило бы победить и никакого бы анчелотти и колонну не вспоминал бы. Мурлыкал бы дедушка от счастья и житейской мудрости бы всех поучал. ИМХО.
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bumer_moscow
1525148257
Сцуки
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zigbert
1525157688
Не подходящий момент для интриг.Уважаю Семина.
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Федя Кабак
1525160535
Всё таки наш футбол это ужас! а сборную возглавляет полный профан и эгоист
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3a zenit
1525160789
болельщики Локо,Сёмина может только Уволить соет директоров РЖД-делайте выводы.Какими конченными тварями нужно быть чтоб уволить тренера с чемпионством и ЛЧ
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OfaZavr
1525162776
как-то загадками говорит. или может точно знает что-то этакое.
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Полная Канистра
1525162964
руки прочь от шпалыча !!!!!!!!!!!! это фишка нашего футбола
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cska-62
1525164121
Давно известно, что наше футбольное хозяйство - гадюшник даже с фасада! Ну, а за кулисами всё ещё хуже... И уволить могут даже "золотого тренера". Спасти Палыча может лишь опасность массового протеста болельщиков "Локо". Накануне очередного ограбления населения ради теряющих доходы упырей, скандалов со свалками, от которых травятся дети и т.д., и т.п.
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