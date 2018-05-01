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    Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

    – Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с «Локо», потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

    – Вы смотрели матч «Интер» – «Ювентус»? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти, то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

    – У нас – это у кого?

    – У нас – это у нас.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2018 01:00
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 12:17

      Пятую колонну - к стенке!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      max74 > prezent2017 1 мая 2018, 15:36

      Чо, вот так вот взять и весь КраснодЫр после вчерашнего матча к стенке ? Ну ведь не гуманно же !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 мая 2018, 11:42

      Давно известно, что наше футбольное хозяйство - гадюшник даже с фасада! Ну, а за кулисами всё ещё хуже... И уволить могут даже "золотого тренера". Спасти Палыча может лишь опасность массового протеста болельщиков "Локо". Накануне очередного ограбления населения ради теряющих доходы упырей, скандалов со свалками, от которых травятся дети и т.д., и т.п.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 11:22

      руки прочь от шпалыча !!!!!!!!!!!! это фишка нашего футбола

      2
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Полная Канистра 1 мая 2018, 15:38

      Фишка не сам Палыч, а его пальто из мусорного бака !

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 11:19

      как-то загадками говорит. или может точно знает что-то этакое.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 мая 2018, 11:06

      Оставьте Деда в покое ,ему нравиться руководить пацанами.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 мая 2018, 10:46

      болельщики Локо,Сёмина может только Уволить соет директоров РЖД-делайте выводы.Какими конченными тварями нужно быть чтоб уволить тренера с чемпионством и ЛЧ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 1 мая 2018, 10:44

      Главное оружие против всех "колонн"-это победный результат,а неудачи и поражения всегда будут способствовать появлению этих явлений и главная причина - это большие деньги,которые можно хапануть,особо не напрягаясь,а желающих просто уйма!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 10:42

      Всё таки наш футбол это ужас! а сборную возглавляет полный профан и эгоист

      2
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan 1 мая 2018, 10:07

      Это будет весьма занятная история. Тренера-чемпиона уволят по окончании сезона. Наверное, это только в РФПЛ такое возможно.

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Kollljan 1 мая 2018, 16:49

      ...а в хоккее,что лучше??? Сборная по хоккею без чемпионов КХЛ!!! В нашей стране всё можно и возможно.
      Руки прочь от Сёмина!!!
      Болельщик РУБИНа.

      1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 1 мая 2018, 09:55

      Канчелотти вообще знает о существовании Локо?

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