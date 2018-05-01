Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал работать в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

– Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с «Локо», потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

– Вы смотрели матч «Интер» – «Ювентус»? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти, то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

– У нас – это у кого?

– У нас – это у нас.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.