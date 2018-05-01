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    Бенитес может вернуться в «Наполи», если Сарри уйдет в «Челси»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может ближайшим летом сменить клубную прописку – он близок к возвращению на родину, сообщает Il Mattino

    Специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Наполи». Должность может оказаться вакантной по окончании текущего сезона, так как неаполитанский клуб, скорее всего, покинет Маурицио Сарри, на которого претендует «Челси».

    Бенитес уже имеет опыт работы в «Наполи», где он работал с 2013 по 2015 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      seva81 1 мая 2018, 20:56

      Он же испанец?!Если хотят,чтобы Наполи стал середняком-Бенитес самое то.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7718

      mihail200606 1 мая 2018, 13:16

      Косяк помоему есть у автора- "вернется на родину" - Беня ж не итальянец, а испанец вроде как..
      А вообще то беня не самый лучший вариант для наполи

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 10:58

      Конечно его самые лучшие годы были в Ливерпуле.

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert > Федя Кабак 1 мая 2018, 15:28

      Да в Ливерпуле он был более заметен.

      1
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