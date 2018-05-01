Бенитес может вернуться в «Наполи», если Сарри уйдет в «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может ближайшим летом сменить клубную прописку – он близок к возвращению на родину, сообщает Il Mattino

Специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Наполи». Должность может оказаться вакантной по окончании текущего сезона, так как неаполитанский клуб, скорее всего, покинет Маурицио Сарри, на которого претендует «Челси».

Бенитес уже имеет опыт работы в «Наполи», где он работал с 2013 по 2015 год.