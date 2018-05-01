Зидан не собирается менять игру «Реала» перед ответной встречей с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это полуфинал. Мы понимаем, насколько важен этот матч и что необходимо сделать. Нам не надо что-то менять.

В этой встрече мы должны показать, что заслуживаем места в финале и хотим туда попасть. Что бы ни случилось, мы – команда, которая способна на все что угодно.

Главное для нас – это думать о победе и выйти на поле с желанием выиграть. Именно так мы должны размышлять. Необходимо постараться забить быстрый гол, и мы попробуем это сделать», – считает Зидан.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 1 мая, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Счет первой встречи – 2:1.