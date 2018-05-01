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    Зидан не собирается менять игру «Реала» перед ответной встречей с «Баварией» в ЛЧ

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Это полуфинал. Мы понимаем, насколько важен этот матч и что необходимо сделать. Нам не надо что-то менять.

    В этой встрече мы должны показать, что заслуживаем места в финале и хотим туда попасть. Что бы ни случилось, мы – команда, которая способна на все что угодно.

    Главное для нас – это думать о победе и выйти на поле с желанием выиграть. Именно так мы должны размышлять. Необходимо постараться забить быстрый гол, и мы попробуем это сделать», – считает Зидан.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 1 мая, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Счет первой встречи – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    01.05.2018 08:30
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 10:15

      Матч будет крайне интересным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 мая 2018, 10:00

      Вперед РЕАЛ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 1 мая 2018, 09:26

      Либо ничья, либо Бавария победит!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 1 мая 2018, 08:42

      Посмотрим к чему это приведет

      0
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