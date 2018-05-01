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    Кубок чемпионата мира прибыл в Россию, он доставлен во Владивосток из Японии

    Кубок чемпионата мира-2018 во вторник доставлен специальным авиарейсом во Владивосток из Токио.

    После торжественной встречи в аэропорту трофей отправится на центральную площадь Владивостока, где состоится церемония приветствия Кубка ЧМ по футболу, после которой начнется юнифайд-матч, в котором сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова.

    В Японии ранее состоялась официальная церемония передачи легендарного трофея стране-хозяйке мирового первенства.

    В Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового тура Кубка чемпионата мира-2018. Все желающие смогут сфотографироваться с Кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока 1 и 2 мая.

    Также трофей посетит еще восемь российских городов – Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву.

    ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

    Источник: Интерфакс

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    01.05.2018 06:31
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