Моуринью через Мендеша передал Хамесу, что хочет видеть его в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Хамесу Родригесу. Специалист уже пообщался по поводу колумбийца со своим агентом Жорже Мендешем, через которого передал футболисту, что хочет видеть его на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.

Со своей стороны, хавбек не уверен в своем будущем в мюнхенском клубе. У Хамеса вызывает беспокойство приход на пост главного тренера «Баварии» Нико Ковача. Полузащитник опасается, что его игра не устроит систему хорватского специалиста. Футболист выразил свою озабоченность Мендешу.

Напомним, Хамес, права на которого принадлежат «Реалу», выступает за «Баварию» в аренде. Ожидается, что летом мюнхенцы выкупят его за 42 миллиона евро.