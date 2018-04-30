Ари: «Мне сказали, я смогу сыграть против «Краснодара». Никакого запрещающего пункта в контракте нет»

Нападающий «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», сообщил, что сможет принять участие в матче с «быками» в 28 туре РФПЛ. По словам футболиста, в арендном соглашении между клубами нет пункта, который запрещает ему выходить на поле против своей команды.

– Главный вопрос: вы сможете сыграть в Краснодаре? Нет ли пунктов в контракте?

– Смогу, по крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

– Вы сейчас не всегда играете – так и не набрали идеальную форму?

– Могу сказать, что чувствую себя хорошо. Но нужно сыграть в нескольких матчах подряд, чтобы был тот самый игровой ритм. Но так как мы проводим очень важные матчи, главное думать о победе, а не об игровом времени.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ари принял участие в шести матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Напомним, что длительный отрезок чемпионата форвард пропустил из-за травмы.