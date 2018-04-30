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  • Ари: «Мне сказали, я смогу сыграть против «Краснодара». Никакого запрещающего пункта в контракте нет»

Ари: «Мне сказали, я смогу сыграть против «Краснодара». Никакого запрещающего пункта в контракте нет»

30 апреля 2018, 16:20
5

Нападающий «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», сообщил, что сможет принять участие в матче с «быками» в 28 туре РФПЛ. По словам футболиста, в арендном соглашении между клубами нет пункта, который запрещает ему выходить на поле против своей команды.

– Главный вопрос: вы сможете сыграть в Краснодаре? Нет ли пунктов в контракте?

– Смогу, по крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

– Вы сейчас не всегда играете – так и не набрали идеальную форму?

– Могу сказать, что чувствую себя хорошо. Но нужно сыграть в нескольких матчах подряд, чтобы был тот самый игровой ритм. Но так как мы проводим очень важные матчи, главное думать о победе, а не об игровом времени.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ари принял участие в шести матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Напомним, что длительный отрезок чемпионата форвард пропустил из-за травмы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари
Комментарии (5)
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panmon
1525094679
Сказали что теперь Дзюба и Шатов за всех будут платить
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Федя Кабак
1525095512
Конечно от Ари ждём больше голов, статистика не очень. Он же не болотный))
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O-Z
1525096293
Выйдет в старте с тройной мотивацией и забьёт
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zigbert
1525111514
Ари сейчас не так страшен.
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a-rakhmatov
1525111890
Сыграть можно....а как насчет забить...?!
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