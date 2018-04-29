Заболотный – о матче с ЦСКА: «Не могу записать этот матч в актив, поскольку не забил»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 28-го тура против ЦСКА (0:0).

– Отдавался целиком и полностью в этой игре. Старался, как и во всех остальных матчах. Не могу записать эту игру в актив, поскольку не удалось забить.

– Но считаете, что на гол наиграли?

– Не забил, поэтому сложно что-то еще добавить.

– «Зенит» и ЦСКА третий раз подряд играют 0:0. С чем это связано?

– Сложно объяснить. Обе команды, естественно, хотели победить. Мы не выходим на поле с желанием сыграть со счетом 0:0. Сегодня вы видели накал матча. И у них, и у нас были опасные моменты. К сожалению, не смогли порадовать болельщиков.

– Как оцените свои шансы на медали?

– Они высоки. Надо выигрывать в двух следующих матчах.

– У «Локомотива» возможно выиграть?

– Нет ничего невозможного.

– Лучше играть с «Локомотивом» в ранге чемпиона или нет?

– Они идут на первом месте, поэтому наш настрой будет запредельным.

– Нужно ли было делать ставку на верховые подачи в игре с ЦСКА, учитывая, что они хороши в воздухе?

– У нас нападающие тоже хорошо играют на втором этаже. Каждый раз стараемся забрасывать мяч в свободную зону и выполнять требования тренера. Подстраиваемся под его концепцию и поставленную задачу.

– Согласны ли вы, что Березуцкие и Игнашевич лучше всех играют в воздухе?

– Они — легенды российского футбола, уважаю их. Но сегодня бился с ними как с ровесниками. Рад, что в таком возрасте они играют на таком уровне. Они молодцы.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось