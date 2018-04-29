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  • Заболотный – о матче с ЦСКА: «Не могу записать этот матч в актив, поскольку не забил»

Заболотный – о матче с ЦСКА: «Не могу записать этот матч в актив, поскольку не забил»

29 апреля 2018, 22:46
17

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 28-го тура против ЦСКА (0:0).

– Отдавался целиком и полностью в этой игре. Старался, как и во всех остальных матчах. Не могу записать эту игру в актив, поскольку не удалось забить.

– Но считаете, что на гол наиграли?

– Не забил, поэтому сложно что-то еще добавить.

– «Зенит» и ЦСКА третий раз подряд играют 0:0. С чем это связано?

– Сложно объяснить. Обе команды, естественно, хотели победить. Мы не выходим на поле с желанием сыграть со счетом 0:0. Сегодня вы видели накал матча. И у них, и у нас были опасные моменты. К сожалению, не смогли порадовать болельщиков.

– Как оцените свои шансы на медали?

– Они высоки. Надо выигрывать в двух следующих матчах.

– У «Локомотива» возможно выиграть?

– Нет ничего невозможного.

– Лучше играть с «Локомотивом» в ранге чемпиона или нет?

– Они идут на первом месте, поэтому наш настрой будет запредельным.

– Нужно ли было делать ставку на верховые подачи в игре с ЦСКА, учитывая, что они хороши в воздухе?

– У нас нападающие тоже хорошо играют на втором этаже. Каждый раз стараемся забрасывать мяч в свободную зону и выполнять требования тренера. Подстраиваемся под его концепцию и поставленную задачу.

– Согласны ли вы, что Березуцкие и Игнашевич лучше всех играют в воздухе?

Они — легенды российского футбола, уважаю их. Но сегодня бился с ними как с ровесниками. Рад, что в таком возрасте они играют на таком уровне. Они молодцы.

ЦСКА и «Зенит» не забивают с 2016 года. Даже табло сломалось

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (17)
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deinego77@yandex.ru
1525031545
Так когда же ты забьёшь? Актив нулю равен.И это игрок сборной!
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PavelSKASPB
1525032484
*** Федун же сказал что перестанешь забивать,**** не понятного.
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vovan55
1525037831
сплошной пассив, а апломбу будто первый раз за 100 матчей не забил... и это игрок сборной?
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_Kesh_Suntar_
1525048357
Ахахахах говорили же вы все!) Что он лучше Дзюбы! Я от вас оруууу!)
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арейская
1525048778
Так активных матчей получается и нет, все в пассиве
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Диктор
1525057078
Не удалось забить-звучит то громко,можно подумать в остальных матчах он забивал.
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max74
1525066342
Глагол кержаковить меняем в текущих реалиях на заболотить или болотнуть
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zigbert
1525071685
Пока ничего не получается у него в Зените.Возможно это вопрос психологии.
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Чикомас
1525073099
Ну да..в каждой игре забивал а тут не получилось..Не повезло..
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suhoffmonstro
1525075924
Все в порядке Антошка, опять не забил, стабильность - признак мастерства.
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