Примера. «Атлетико» обыграл «Алавес», Торрес не реализовал пенальти, «Хетафе» и «Жирона» сыграли вничью

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Алавес» с минимальным счетом 1:0. Единственны гол забил нападающий Кевин Гамейро.

Форвард Фернандо Торрес не реализовал пенальти на 71-й минуте встречи.

В другой матче «Хетафе» сыграл вничью с «Жироной» – 1:1.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Хетафе – Жирона – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дидье, 18; 1:1 – Стуани (в свои ворота), 45.

Удаление: Суарес, 43 – нет.

Нереализованный пенальти: Молина, 58 – нет.

Алавес – Атлетико – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гамейро, 78.

Удаление: нет – Корреа, 90+5.

Нереализованный пенальти: нет – Торрес, 71.

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