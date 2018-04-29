Примера. «Атлетико» обыграл «Алавес», Торрес не реализовал пенальти, «Хетафе» и «Жирона» сыграли вничью

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Алавес» с минимальным счетом 1:0. Единственны гол забил нападающий Кевин Гамейро.
Форвард Фернандо Торрес не реализовал пенальти на 71-й минуте встречи.
В другой матче «Хетафе» сыграл вничью с «Жироной» – 1:1.
Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур
Голы: 1:0 – Дидье, 18; 1:1 – Стуани (в свои ворота), 45.
Удаление: Суарес, 43 – нет.
Нереализованный пенальти: Молина, 58 – нет.
Гол: 0:1 – Гамейро, 78.
Удаление: нет – Корреа, 90+5.
Нереализованный пенальти: нет – Торрес, 71.
Источник: Бомбардир.ру