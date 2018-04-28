Гвардиола: «Основной целью «Манчестер Сити» был чемпионский титул АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в летнее трансферное окно состав команды претерпит изменения. По мнению специалиста, некоторые футболисты захотят покинуть «горожан» из-за нерегулярной игровой практики.

«Наша основная цель состояла в том, чтобы завоевать чемпионский титул. После этого мы собираемся поговорить с клубным руководством об игроках и составе на следующий сезон.

Нам нужно знать, какие футболисты решат остаться, а какие захотят уйти. Возможно, некоторые играют не так много и хотят покинуть нас», – сказал Гвардиола.

Напомним, в последний раз «Сити» выигрывал АПЛ в сезоне-2013/14.