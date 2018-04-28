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Гинер оказался хозяином компании «Росгосстрах-Жизнь»

28 апреля 2018, 12:16
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уже на протяжении двух лет является хозяином страховой компании «Росгосстрах-Жизнь».

«Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины.

И такое слово модное, которое вы хорошо знаете, – комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», – цитируют Гинера «Ведомости».

По данным ЕГРЮЛ, 100% страховой компании принадлежит «Лайф инвесту».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (20)
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VikNMar
1524907835
Какая разница , живёт же он в России ....
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Мурашов
1524907864
ГВК
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kotmyshka
1524908107
Кошелек или Жизнь...
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neofizer
1524909821
не удивлён..
Ответить
vladimir-7
1524910481
Ну и что из этого, Бомбардир? Может быть про футбол Бомбардиру нечего писать? А?
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Vistavas
1524911070
Хозяин жизни =)
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серега кашин
1524912035
а хохол то еще и тихушник
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ostrmaksim
1524923650
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://veshok.ml/388744
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OfaZavr
1524928876
да ну и что, к футболу это не имеет отношение, а в бизнесе он волен делать что хочет.
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movie
1524930212
чёт я ни хрена не понял в этой статье. эт вообще к чему?
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