Гинер оказался хозяином компании «Росгосстрах-Жизнь»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уже на протяжении двух лет является хозяином страховой компании «Росгосстрах-Жизнь».

«Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины.

И такое слово модное, которое вы хорошо знаете, – комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», – цитируют Гинера «Ведомости».

По данным ЕГРЮЛ, 100% страховой компании принадлежит «Лайф инвесту».