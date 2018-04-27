Уткин – о словах Черчесова: «Нужно освободить Стаса от бремени сборной. Он же фактически умоляет об отставке»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее специалист заявил, что хочет видеть в исполнении национальной команды футбол, который демонстрировала «Бавария» в 2013 году.

«И вот кто-то ведь скажет: «Ну и хрень же несет Станислав Черчесов, когда рассказывает, какой ему нравится футбол». А я не соглашусь. Надо же знать вкусы тренера своей сборной. Обычно вопроса не возникает такого, потому что посмотришь, как команда играет, – и все понятно и про вкус, и про ценности. А со сборной России ведь не так. И это справедливо. Кому ж такая игра понравится?

И поэтому важно, что, например, в беседе с испанской AS мы можем почерпнуть: Станислав хотел бы, чтобы сборная России играла в футбол «Баварии» времен требла. То есть весны 13 года. У Черчесова прекрасный вкус. Остается только сочувствовать Стасу, потому что наша сборная так не играет. И не заиграет. Вообразите, с какой тоской смотрит, с какой эстетической недостаточностью борется Черчесов, работая в сборной России. И правда, для него это настоящее мучение...

Он занимается нелюбимым делом, наш тренер, о чем и говорит с максимально возможной прямотой. Совсем-то прямо не может, но мы ведь понимаем. Его нужно освободить от такого бремени. Вчитайтесь: Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.