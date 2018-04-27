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  • Уткин – о словах Черчесова: «Нужно освободить Стаса от бремени сборной. Он же фактически умоляет об отставке»

Уткин – о словах Черчесова: «Нужно освободить Стаса от бремени сборной. Он же фактически умоляет об отставке»

27 апреля 2018, 12:12
17

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее специалист заявил, что хочет видеть в исполнении национальной команды футбол, который демонстрировала «Бавария» в 2013 году.

«И вот кто-то ведь скажет: «Ну и хрень же несет Станислав Черчесов, когда рассказывает, какой ему нравится футбол». А я не соглашусь. Надо же знать вкусы тренера своей сборной. Обычно вопроса не возникает такого, потому что посмотришь, как команда играет, – и все понятно и про вкус, и про ценности. А со сборной России ведь не так. И это справедливо. Кому ж такая игра понравится?

И поэтому важно, что, например, в беседе с испанской AS мы можем почерпнуть: Станислав хотел бы, чтобы сборная России играла в футбол «Баварии» времен требла. То есть весны 13 года. У Черчесова прекрасный вкус. Остается только сочувствовать Стасу, потому что наша сборная так не играет. И не заиграет. Вообразите, с какой тоской смотрит, с какой эстетической недостаточностью борется Черчесов, работая в сборной России. И правда, для него это настоящее мучение...

Он занимается нелюбимым делом, наш тренер, о чем и говорит с максимально возможной прямотой. Совсем-то прямо не может, но мы ведь понимаем. Его нужно освободить от такого бремени. Вчитайтесь: Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1524820694
василий, ваша игра слов сарказм понятна не многим и не нужно искать смысл в словах человека ..да бл... просто глупого человека
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серега кашин
1524822166
вася как всегда в своем репертуаре
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acer2003
1524822893
Стасу,точно ,пора домой,в этом он прав
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Garrincha58
1524825605
кто же его снимет пока мутковский там рулит усатый так и будет бредить мыслями о стиле нашей сборной времен Баварии 13 года но на дворе уже 18 и футбол уже ушел вперед а мы все никак не можем сдвинуться с места хотя погодите мы стабильно движемся к 100-й позиции в рейтинге
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insider_retro
1524826730
Ирония и сарказм в исполнении комментатора, ядовитые заявления которого являются его работой, но не приносят никакой пользы... Это, конечно, не мешки ворочать, зато у него, типа, гражданско-футбольная позиция и многие прутся от его трёпа и нападок... Если вдруг (!!) потом сложиться у сборной, интересно, Уткин быстро переобуется или задвинет тапки ещё дальше под кровать и будет дальше метать громы и молнии??!...
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Виктор12
1524827423
Василий! Какая отставка??? Где вы её увидели??? Василий! Выньте дурацкие брёвна из своего глаза, а уж затем занимайтесь чужими соринками. Василий! Вам не надоело валять черчесовского дурачка??? Стас на него не похож. Василий! Это уже ПЕРЕБОР! Не надо строить всякие отставки там, где их НЕТ! А на НЕТ и отставки - Н-Е-Е-Е-Е-Т!!! А что есть??? А есть Станислав Черчесов, который рулит сборным футболом и флаг ему в руки! А в ноги футбольный мяч и пусть тренирует сборную! Станислав ГЛАВНЫЙ, а вы НЕТ! Желаем СБОРНОЙ и Черчесову больших футбольных достижений! Будем всегда рады!
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zigbert
1524835749
Не позавидуешь сейчас Черчесову ,многие желают ему отставки. Пуская язвительные стрелы ,Василий ничего нового не преподнес, хотя обрисовал в виде тонкого сарказма.
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Alan_15
1524835752
Уткин , из тебя футбольный эксперт , как из дерьма пуля !!! Заткнись и больше не вякай !! А что касается Черчесова , то его будем судить по итогам ЧМ !!!
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OfaZavr
1524841472
есть конечно и в его словах правда но в основном опять наболтал всякого в своем стиле)
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dddolphin
1524861215
Освободите уже Уткина от беременности
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