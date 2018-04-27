Полузащитник «Зальцбурга» Бериша не понял, почему судья не назначил пенальти в ворота «Марселя»

Полузащитник «Зальцбурга» Валон Бериша уверен, что в ответном полуфинальном матче Лиги Европы его команда способна будет отыграться в противостоянии с «Марселем».

«Мы проиграли, но у нас есть еще домашний матч в запасе. Мы постараемся отыграться в нем. Наша команда верит в свои силы, мы знаем, на что способны на своем поле.

Мы хорошо были готовы, неплохо действовали на выезде. Конечно, атмосфера на «Велодроме» на оказывала давление на нас, как и на любого соперника. Но судья не назначил в нашу пользу пенальти. Я так и не понял, почему он принял такое решение», – цитирует Беришу AFP.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» завершился со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 3 мая.

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