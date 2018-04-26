Воронин: «Со «Спартаком» все нормально. Три поражения подряд было и у «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что «Спартак» не имеет сейчас особых проблем, несмотря на два подряд поражения в РФПЛ и вылета из Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

По мнению футболиста, подобные неудачные серии случались и у топ-команд.

– Что творится со «Спартаком»?

– Ничего с ним не происходит. Если взять только второй круг чемпионата России, то красно-белые – лидеры.

– Но тут три поражения подряд...

– И что? У «Манчестер Сити» было три поражения подряд, два из которых были от «Ливерпуля». И это не «Тосно», хотя понятно, что обидно проигрывать, когда все считают, что кубок у тебя в кармане. Конечно, «Спартак» должен был выходить в финал и брать трофей, но ошиблись. А после наступает опустошенность, появляется усталость, и все валится из ног. Это и сказалось на игре с «Ахматом». Поэтому я бы не стал говорить о глобальных проблемах.

В том сезоне «Спартаку» очень везло, особенно в конце чемпионата, а сейчас везение ушло к «Локомотиву». Могу сказать со стороны, что те матчи, которые я видел, «Спартак» играл очень прилично. Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади. Вы же знаете, что «Спартак» – один из немногих, кто не усилился после чемпионского сезона. Если посмотреть на «Зенит», то можно сказать, что «Спартак» вообще никого не купил.