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  • Воронин: «Со «Спартаком» все нормально. Три поражения подряд было и у «Манчестер Сити»

Воронин: «Со «Спартаком» все нормально. Три поражения подряд было и у «Манчестер Сити»

26 апреля 2018, 14:59
18

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что «Спартак» не имеет сейчас особых проблем, несмотря на два подряд поражения в РФПЛ и вылета из Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

По мнению футболиста, подобные неудачные серии случались и у топ-команд.

– Что творится со «Спартаком»?

– Ничего с ним не происходит. Если взять только второй круг чемпионата России, то красно-белые – лидеры.

– Но тут три поражения подряд...

– И что? У «Манчестер Сити» было три поражения подряд, два из которых были от «Ливерпуля». И это не «Тосно», хотя понятно, что обидно проигрывать, когда все считают, что кубок у тебя в кармане. Конечно, «Спартак» должен был выходить в финал и брать трофей, но ошиблись. А после наступает опустошенность, появляется усталость, и все валится из ног. Это и сказалось на игре с «Ахматом». Поэтому я бы не стал говорить о глобальных проблемах.

В том сезоне «Спартаку» очень везло, особенно в конце чемпионата, а сейчас везение ушло к «Локомотиву». Могу сказать со стороны, что те матчи, которые я видел, «Спартак» играл очень прилично. Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади. Вы же знаете, что «Спартак» – один из немногих, кто не усилился после чемпионского сезона. Если посмотреть на «Зенит», то можно сказать, что «Спартак» вообще никого не купил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Воронин Андрей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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giluxa1963
1524745033
Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади.Вот это правильно а то ненароком вдуют
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DOCTOR PENALTY
1524745544
Всё будет хорошо! Вперёд Спартак!!!+++
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Axe111
1524746273
Что ты мелешь.С кем играет сити,и с кем эта помойка
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hevbn 28
1524746354
В каком то смысле Воронин прав, по крайней мере в том, что такие серии бывают у каждой команды , но с другой стороны ну очень уж не в подходящий момент эта серия случилась, здесь и вылет из кубка , который казалось должны были выиграть и риск потерять место в ЛЧ, но по моему о сезоне Спартака можно будет говорить только после последних трех матчей . Если получится выиграть все три и занять второе место , то можно будет сказать , что сезон вполне нормальный, особенно ,если учитывать, что Спартак большую часть этого сезона проводил в "похмельном" состоянии.
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raritet
1524752983
Воронин , конечно , прав в том смысле, что ожидания болельщиков всегда немного завышены. А так , если посмотреть реально. Хороший состав, добротный тренер. То что проиграли некоторым командам , так это так и должно быть. Тут Баварии всякие проигрывают и ничего. А Спартак не Бавария. ( имею ввиду по вложенным деньгам- один только состав Баварии около 800 000 $ . И чтобы так спрашивать с команды, вложитесь в нее хотя бы десятую часть этих денег.) Косячные футболисты есть во всех командах мира. Далеко ходить не нужно.Как только вчера косячили некоторые лучшей команды бундеслиги.
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Сибирь за Спартак
1524754865
И Реал трясло в начале сезона, это все понятно, но совсем не вовремя.
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OfaZavr
1524756069
верно говорит, у всех случаются неудачные серии, не стоит сразу впадать в панику и решать все радикальными методами. ничего страшного переждем и поддержим. и не такие еще бывали сложности и времена.
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Братья Васильевы
1524756648
Не ругайте композитора, не дослушав концерт до конца. Еще 3 игры.
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Антимат
1524757346
Бывало и хуже.
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zigbert
1524761894
Конечно поражения не добавляют настроения команде ,но что поделаешь надо с упорством двигаться к победе.
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