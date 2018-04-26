Венгер: «Я слегка похож на парня, который играет в русскую рулетку»

Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер не уверен, что он сможет долго оставаться без работы.

Напомним, французский специалист покинет «канониров» по завершении нынешнего сезона после 22 лет, проведенных в клубе.

«Я работал беспрерывно 35 лет. Не знаю, насколько я зависим.

Я немного похож на парня, который каждую неделю играет в русскую рулетку и внезапно остается без пистолета. Посмотрим, насколько я скучаю по этому оружию.

Оставаться год вне работы? Это долго, 365 дней. Я не знаю. Я оставлю себя слегка открытым, чтобы решить, что я хочу делать с моей жизнью», – сказал Венгер.