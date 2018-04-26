Руди Гарсия хочет обыграть «Зальцбург», не пропустив в свои ворота

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассказал о целях, которые будет преследовать его команда в предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Зальцбургом».

«Я сказал игрокам, чтобы они не стеснялись и продолжали забивать так же свободно, как они это делают. Кроме того, попросил их быть более дисциплинированными в определенные моменты матча. Ожидаем, что атмосфера будет похожа на четвертьфинал с «Лейпцигом». Мы уже доказали, что можем выигрывать противостояния, даже если пропускаем. Завтра цель одна – победа. И желательно без пропущенных голов. При этом надо помнить о том, что ответную встречу мы проводим в гостях.

«Зальцбург» – очень хорошая команда, с которой мы уже встречались на групповом этапе. Они обыграли нас в Австрии (1:0), а мы не смогли одолеть их дома (0:0). Они старожилы Лиги Европы и прошли без поражений квалификацию Лиги чемпионов, вылетев только по правилу выездного гола. Кроме того, они опережают нас в рейтинге УЕФА.

Мы знаем их, они знают нас, но мы хотим доказать, что эта апрельская версия «Марселя» сильнее той, с которой «Зальцбург» встречался осенью и зимой. Надеемся, что по сумме двух встреч мы пройдем дальше», – сказал тренер.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 3 мая.