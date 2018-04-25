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    Венгер: «Не я принимал решение о времени моего ухода из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что решение покинуть «канониров» ближайшим летом не было полностью его.

    20 апреля на официальном сайте лондонцев появилось заявление французского специалиста о том, что он завершит свою работу в клубе по окончании сезона.

    «Время ухода из клуба не было моим решением. В остальном я уже говорил об этом», – сказал Венгер.

    Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он трижды победил в АПЛ, завоевал семь Кубков Англии и столько же Суперкубков страны.

    Источник: Tribalfootball

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    25.04.2018 18:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 апреля 2018, 20:25

      Заслуги в довольно далеком прошлом...

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 20:22

      да понятно, что не ты... если б ты принимал, так ты бы и не ушел... опять лапшу вешал бы какую нибудь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2018, 19:53

      Боря Иванов..
      Он же Джонсон...как пить дать нагадил..

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 25 апреля 2018, 19:47

      Не сдавайся выиграй Лигу Европу, покажи что ты не старик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:40

      Завтра выйдет новость,что Венгер остается!!!

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