Венгер: «Не я принимал решение о времени моего ухода из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что решение покинуть «канониров» ближайшим летом не было полностью его.

20 апреля на официальном сайте лондонцев появилось заявление французского специалиста о том, что он завершит свою работу в клубе по окончании сезона.

«Время ухода из клуба не было моим решением. В остальном я уже говорил об этом», – сказал Венгер.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он трижды победил в АПЛ, завоевал семь Кубков Англии и столько же Суперкубков страны.