Монтелла продолжит работать в «Севилье», клуб уволит спортивного директора в конце сезона

В минувшую субботу «Севилья» уступила с разгромным счетом «Барселоне» в финале Кубка Испании – 0:5. Такой результат ставил под угрозу дальнейшую работу в клубе главного тренер команды Винченцо Монтеллы, который пришел по ходу текущего сезона.

Но на специальной пресс-конференции было объявлено, что Монтелла сохранит свой пост, хотя клуб ожидают определенные перестановки. Например, своей должности лишится спортивный директор Оскар Ариас, который покинет ее в конце сезона.

«Сейчас клуб находится на пороге серьезных изменений, так как знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые нужно исправить, – заявил Президент клуба Хосе Кастро.

После 33 туров «Севилья» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от шестого места, которое дает право участия в еврокубках, составляет три балла.