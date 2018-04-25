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    Монтелла продолжит работать в «Севилье», клуб уволит спортивного директора в конце сезона

    В минувшую субботу «Севилья» уступила с разгромным счетом «Барселоне» в финале Кубка Испании – 0:5. Такой результат ставил под угрозу дальнейшую работу в клубе главного тренер команды Винченцо Монтеллы, который пришел по ходу текущего сезона.

    Но на специальной пресс-конференции было объявлено, что Монтелла сохранит свой пост, хотя клуб ожидают определенные перестановки. Например, своей должности лишится спортивный директор Оскар Ариас, который покинет ее в конце сезона.

    «Сейчас клуб находится на пороге серьезных изменений, так как знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые нужно исправить, – заявил Президент клуба Хосе Кастро.

    После 33 туров «Севилья» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от шестого места, которое дает право участия в еврокубках, составляет три балла.

    Источник: ФК «Севилья»

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    25.04.2018 06:29
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