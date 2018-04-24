Терри: «У меня еще есть голод, чтобы играть»

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри поделился мнением о своем будущем.

«У меня все еще есть голод, чтобы играть. Сейчас я хочу просто завершить этот сезон. В начале сезона моей целью было поднять нашу команду в высшую лигу. Одно последнее усилие, и мы сможем подняться. Тогда можно будет принять решение о будущем.

«Челси» всегда будет моим клубом, бесспорно. Но с тех пор как я оказался в «Астон Вилле», я отдал все этой команде. И фанаты здесь потрясающе. Они приветствовали меня с распростертыми объятиями, хочется думать, что я отблагодарил их своей игрой», – сказал Терри.

«Астон Вилла» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. У «Фулхэма», который идет третьим, 85 очков, у «Кардиффа», который идет вторым – 86 очков.