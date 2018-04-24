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    Терри: «У меня еще есть голод, чтобы играть»

    Защитник «Астон Виллы» Джон Терри поделился мнением о своем будущем.

    «У меня все еще есть голод, чтобы играть. Сейчас я хочу просто завершить этот сезон. В начале сезона моей целью было поднять нашу команду в высшую лигу. Одно последнее усилие, и мы сможем подняться. Тогда можно будет принять решение о будущем.

    «Челси» всегда будет моим клубом, бесспорно. Но с тех пор как я оказался в «Астон Вилле», я отдал все этой команде. И фанаты здесь потрясающе. Они приветствовали меня с распростертыми объятиями, хочется думать, что я отблагодарил их своей игрой», – сказал Терри.

    «Астон Вилла» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. У «Фулхэма», который идет третьим, 85 очков, у «Кардиффа», который идет вторым – 86 очков.

    Источник: Skysports

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    24.04.2018 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 24 апреля 2018, 21:38

      Удачи Джон! Только не хватает тебя в ЧЕЛСИ!

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