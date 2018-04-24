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    Бубнов: «Дзюба стал выкладываться, когда произошла эта ситуация в «Зените»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

    «Я и сомневался, что Дзюба сам заплатит, чтобы кому-то, что-то доказывать. Дзюба стал выкладываться именно, когда с ним произошла эта ситуация в «Зените». А сейчас он выглядит так, как должен центральный форвард.

    Чтобы попасть в борную России, ему надо показывать такую стабильную игру, как сейчас», – сказал Бубнов.

    Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

    Источник: Спорт FM

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    24.04.2018 20:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:31

      Посмотрим на долго ли его прыти хватит.

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 апреля 2018, 13:20

      Игрочишка заиграл??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 23:50

      да что вы все этого игрочишку так восхваляете подумаешь забил гол никчемному Зениту да он ничем не лучше этого Заболотного которого не должно быть в команде РФПЛ

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 24 апреля 2018, 22:39

      Играя за Зенит последние матчи , он с трудом передвигал копыта. Что оставалось тренеру? Против Зенита он вышел мотивированный доказать что Манчини не прав. Ну хватило его чтобы заковылять мяч из под задницы Лодыгина. Но все равно , видно уже это не игрок. А главное не человек. Думающий. А человек получающий деньги в кассе.

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 апреля 2018, 22:01

      Снова вспоминаю Быстрова. Та же фигня. Но играть на высоком уровне Быстров не смог. Боюсь, что с Дзю то же.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2018, 21:05

      Да Дзюба всегда был лентяй. Его надо пинать почаще, чтобы играл. Ему повезло, что его из клуба выкидывали, а не держали на лавке. В общем, надо почаще себе вызовы новые создавать, чтобы быть на уровне.

      3
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 24 апреля 2018, 20:59

      А чего он тогда в Зените до такой ситуации довёл?Играл бы нормально не уехал бы за пряниками и самоварами.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Barmaleushka 24 апреля 2018, 22:16

      Пингвина сколько не пинай -- летать не будет -- не могет он летать от природы !!!

      2
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