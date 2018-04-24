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  • Бубнов: «Дзюба стал выкладываться, когда произошла эта ситуация в «Зените»

Бубнов: «Дзюба стал выкладываться, когда произошла эта ситуация в «Зените»

24 апреля 2018, 20:12
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я и сомневался, что Дзюба сам заплатит, чтобы кому-то, что-то доказывать. Дзюба стал выкладываться именно, когда с ним произошла эта ситуация в «Зените». А сейчас он выглядит так, как должен центральный форвард.

Чтобы попасть в борную России, ему надо показывать такую стабильную игру, как сейчас», – сказал Бубнов.

Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (7)
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gunstilzit
1524592780
А чего он тогда в Зените до такой ситуации довёл?Играл бы нормально не уехал бы за пряниками и самоварами.
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bset
1524593150
Да Дзюба всегда был лентяй. Его надо пинать почаще, чтобы играл. Ему повезло, что его из клуба выкидывали, а не держали на лавке. В общем, надо почаще себе вызовы новые создавать, чтобы быть на уровне.
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Бриг
1524596512
Снова вспоминаю Быстрова. Та же фигня. Но играть на высоком уровне Быстров не смог. Боюсь, что с Дзю то же.
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raritet
1524598784
Играя за Зенит последние матчи , он с трудом передвигал копыта. Что оставалось тренеру? Против Зенита он вышел мотивированный доказать что Манчини не прав. Ну хватило его чтобы заковылять мяч из под задницы Лодыгина. Но все равно , видно уже это не игрок. А главное не человек. Думающий. А человек получающий деньги в кассе.
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Garrincha58
1524603030
да что вы все этого игрочишку так восхваляете подумаешь забил гол никчемному Зениту да он ничем не лучше этого Заболотного которого не должно быть в команде РФПЛ
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maygli
1524651634
Игрочишка заиграл??
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zigbert
1524652303
Посмотрим на долго ли его прыти хватит.
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