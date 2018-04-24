Бубнов: «Дзюба стал выкладываться, когда произошла эта ситуация в «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я и сомневался, что Дзюба сам заплатит, чтобы кому-то, что-то доказывать. Дзюба стал выкладываться именно, когда с ним произошла эта ситуация в «Зените». А сейчас он выглядит так, как должен центральный форвард.

Чтобы попасть в борную России, ему надо показывать такую стабильную игру, как сейчас», – сказал Бубнов.

Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»