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  • Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

24 апреля 2018, 00:46
6

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о намерении вернуться в состав сборной России.

«С Черчесовым нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба.

Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита», терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту клуба Гураму Аджоеву. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать», – сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба отдал голевую передачу и забил гол в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия Россия Арсенал Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Dimka_Foxy
1524520130
Артёмка, ты в средних клубах просто блистательно играешь, а в клубах по-серьезнее не получается, может быть это и есть твой уровень, ты не задумывался?
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Torvald64
1524520487
Для меня лично Дзюба доказал в этом матче, что он достоин сборной. Дело не в голе (он-то как раз довольно мусорный, хоть и трудовой), а в целом в том, как Артём играл. Фактически все атаки туляков строились через него. Борьба на всём фронте атаки, острые передачи... Молодец! Ну а гол - это уж вишенка на торте. Если усатый его не возьмёт, но при этом в составе будет это дерево заболотное, с Черчесом всё будет ясно.
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Диктор
1524546027
А ты нужен сборной-задай себе такой вопрос дерево.Так же не понимаю что там делает болото.
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shinnik
1524590584
Хтой-тось в зарплате-то потерял? Дзю-то, не бо-бо? Тварь,конечно,жаль язык повернулся..
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