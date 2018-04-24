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    Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о намерении вернуться в состав сборной России.

    «С Черчесовым нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба.

    Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита», терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту клуба Гураму Аджоеву. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать», – сказал Дзюба.

    Напомним, что Дзюба отдал голевую передачу и забил гол в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    24.04.2018 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2018, 20:23

      Хтой-тось в зарплате-то потерял?
      Дзю-то, не бо-бо?
      Тварь,конечно,жаль язык повернулся..

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2018, 08:00

      А ты нужен сборной-задай себе такой вопрос дерево.Так же не понимаю что там делает болото.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 24 апреля 2018, 00:54

      Для меня лично Дзюба доказал в этом матче, что он достоин сборной. Дело не в голе (он-то как раз довольно мусорный, хоть и трудовой), а в целом в том, как Артём играл. Фактически все атаки туляков строились через него. Борьба на всём фронте атаки, острые передачи... Молодец! Ну а гол - это уж вишенка на торте.

      Если усатый его не возьмёт, но при этом в составе будет это дерево заболотное, с Черчесом всё будет ясно.

      1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 24 апреля 2018, 00:48

      Артёмка, ты в средних клубах просто блистательно играешь, а в клубах по-серьезнее не получается, может быть это и есть твой уровень, ты не задумывался?

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dimka_Foxy 24 апреля 2018, 07:41

      В одних клубах с ним играют и играют на него, а в других клубах,
      игроки играют сами за себя и А.Дзюба простаивает, ему не дают
      мяча.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > vladimir-7 24 апреля 2018, 09:59

      Халка в помощь дубо вому

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