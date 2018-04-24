Дзюба: «Черчесов? У нас нет разногласий. Я поставил себе цель вернуться в сборную»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о намерении вернуться в состав сборной России.

«С Черчесовым нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба.

Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита», терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту клуба Гураму Аджоеву. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать», – сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба отдал голевую передачу и забил гол в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».