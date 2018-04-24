Павлюченко: «Думаю, «Спартак» все-таки станет вторым»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко надеется, что красно-белым все же удастся завоевать второе место по итогам нынешнего чемпионата России.

Вчера подопечные Массимо Карреры проиграли на своем поле «Ахмату» (1:3) и опустились на третью строчку в турнирной таблице. Их отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. До конца РФПЛ осталось сыграть три тура.

«Несмотря на последние неудачи, все-таки думаю, что «Спартак» займет второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что «Спартак» вылетел из Кубка, – это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы.

Но если быть честным, то «Спартак» провел не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без «Спартака» – это, наверное, не тот финал», – сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».