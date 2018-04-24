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Павлюченко: «Думаю, «Спартак» все-таки станет вторым»

24 апреля 2018, 12:15
38

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко надеется, что красно-белым все же удастся завоевать второе место по итогам нынешнего чемпионата России.

Вчера подопечные Массимо Карреры проиграли на своем поле «Ахмату» (1:3) и опустились на третью строчку в турнирной таблице. Их отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. До конца РФПЛ осталось сыграть три тура.

«Несмотря на последние неудачи, все-таки думаю, что «Спартак» займет второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что «Спартак» вылетел из Кубка, – это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы.

Но если быть честным, то «Спартак» провел не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без «Спартака» – это, наверное, не тот финал», – сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (38)
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PUZIAKA
1524561942
К чему эти предсказания, остались 3 тура, скоро все увидим. Объективно соперники Спартака ниже классом, чем у остальных команд, борющихся за лигу Чемпионов. Но сейчас Спартак может проиграть абсолютно любой команде. Особенно радует Максимович, которого раз за разом не самые сильные игроки убирают на замахах.
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piligrim1986
1524562292
тут бы на 5-е не уехать
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giluxa1963
1524562633
сначала чемпионы теперь вторые а в итоге в тройке хотя бы остаться
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Zenmaster
1524562983
Сказал бы просто -- что тебе так хочется -- а как оно будет , мы скоро узнаем !!!
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giluxa1963
1524563157
Кажется, я знаю как сделать российский футбол первым в мире! Надо применить опыт индейцев - ацтеков. Известные военные игры, называемые «цветочными войнами», проводились в священных местах между городами ацтеков. По правилам игры, команда, которая показала худшие результаты по итогам соревнований, целиком приносилась в жертву
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Чоткий
1524563381
А я думаю, пососут у Зенитушки петербургский член!!!
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edw7777
1524564962
Нормально! Месяц назад было :"Спартак станет чемпионом" Теперь вторым. Что же будет через пару недель?!
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Федя Кабак
1524567093
А мне так не кажется. у коняшек хоть состав и старый, но они стараются, в отличие от сектантов
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Ruryu
1524567521
В очередной раз,рождается вопрос: почему у наших футболистов,нет такого же упорства,как у хоккеистов?? А те,играют не меньше и намного жёстче...
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Garrincha58
1524569003
в следующем туре ЦСКА выиграет в Питере,а Локо проиграет в Краснодаре и тогда неизвестно кто станет первым,а тут уже второе место распределил спящий гигант
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