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    Павлюченко: «Думаю, «Спартак» все-таки станет вторым»

    Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко надеется, что красно-белым все же удастся завоевать второе место по итогам нынешнего чемпионата России.

    Вчера подопечные Массимо Карреры проиграли на своем поле «Ахмату» (1:3) и опустились на третью строчку в турнирной таблице. Их отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. До конца РФПЛ осталось сыграть три тура.

    «Несмотря на последние неудачи, все-таки думаю, что «Спартак» займет второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что «Спартак» вылетел из Кубка, – это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы.

    Но если быть честным, то «Спартак» провел не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без «Спартака» – это, наверное, не тот финал», – сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 12:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:33

      Концовка чемпионата будет сложной для всех.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 20:05

      Один индюк думал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:04

      в связи с качеством и результатом последних игр дай Бог если станем вторыми.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 14:23

      в следующем туре ЦСКА выиграет в Питере,а Локо проиграет в Краснодаре и тогда неизвестно кто станет первым,а тут уже второе место распределил спящий гигант

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Garrincha58 24 апреля 2018, 15:00

      или нааборот зенит выиграет в Питере,а Локо проиграет, и потом будет матч за золото!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 14:21

      а он еще и думать умеет по-моему кроме как бабки считать Павлюк ничего не умеет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:15

      Павлюченко:хотел бы поиграть за Спартак-2.
      Павлюченко: «Думаю, «Спартак» все-таки станет вторым»
      Роман конечно здорово лижет руководству москвичей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 24 апреля 2018, 14:08

      Ну раз великий эксперт так сказал, значит так и будет! Хотя третье место - скорее всего

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 апреля 2018, 13:58

      В очередной раз,рождается вопрос: почему у наших футболистов,нет такого же упорства,как у хоккеистов?? А те,играют не меньше и намного жёстче...

      4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Ruryu 24 апреля 2018, 16:41

      А в хоккей играют настоящие Мужчины!!!

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 апреля 2018, 13:56

      Вспомним крики, раздававшиеся из Тарасовки тура так три назад? "Мы в золотой гонке", кричали они, "Золотой дубль", говорили они. Хахаха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Чермындыр 24 апреля 2018, 14:00

      Так и чемпионат,ещё не окончился....

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 13:51

      А мне так не кажется. у коняшек хоть состав и старый, но они стараются, в отличие от сектантов

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