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    «Вест Хэм» готов предложить 90 миллионов за Иско

    Руководство «Вест Хэма» готово сделать ставку на полузащитника «Реала» Иско. Британцы серьезно рассматривают вариант приглашения испанца, сумма трансфера оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Иско нельзя назвать твердым игроком стартового состава «Королевского клуба». По этой причине он может покинуть Мадрид ближайшим летом.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» также готов побороться за 26-летнего игрока, но «горожане» не планируют тратить подобную сумму на его трансфер.

    Источник: Don Balon

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    24.04.2018 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 апреля 2018, 09:41

      Вопрос: Зачем ? Зачем да такую сумму один игрок ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 24 апреля 2018, 09:29

      откуда эта шляпа идет?????

      2
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