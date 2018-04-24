«Вест Хэм» готов предложить 90 миллионов за Иско

Руководство «Вест Хэма» готово сделать ставку на полузащитника «Реала» Иско. Британцы серьезно рассматривают вариант приглашения испанца, сумма трансфера оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Иско нельзя назвать твердым игроком стартового состава «Королевского клуба». По этой причине он может покинуть Мадрид ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» также готов побороться за 26-летнего игрока, но «горожане» не планируют тратить подобную сумму на его трансфер.