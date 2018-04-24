Билеты на тестовый матч на «Самара Арене» были распроданы за 5 часов

В субботу, 28 апреля, на новом стадионе «Самара Арена», где пройдут игры ЧМ-2018, состоится матч первенства ФНЛ, в котором «Крылья Советов» будут принимать «Факел».

«Всего на матч было выделено 15 тысяч билетов. И их раскупили в первый день продаж буквально за пять часов.

Первый матч на новой арене сможет посетить треть от общего числа зрителей (45 тысяч), на игре 6 мая «Крылья Советов» – «Кубань» – стадион загрузят полностью», — сообщается на официальном сайте дирекции стадиона.