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    Билеты на тестовый матч на «Самара Арене» были распроданы за 5 часов

    В субботу, 28 апреля, на новом стадионе «Самара Арена», где пройдут игры ЧМ-2018, состоится матч первенства ФНЛ, в котором «Крылья Советов» будут принимать «Факел».

    «Всего на матч было выделено 15 тысяч билетов. И их раскупили в первый день продаж буквально за пять часов.

    Первый матч на новой арене сможет посетить треть от общего числа зрителей (45 тысяч), на игре 6 мая «Крылья Советов» – «Кубань» – стадион загрузят полностью», — сообщается на официальном сайте дирекции стадиона.

    Источник: Интерфакс

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    24.04.2018 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 25 апреля 2018, 07:03

      Проклятые барыги!!! все скупили, да и руководство могло бы ограничить продажи в одни руки! Теперь только на авито или у стадиона раз в 5 дороже номинала(((

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Васьок86 25 апреля 2018, 18:39

      4 билета в руки продавали

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:34

      Классный стадик, наверное. Самара - футбольный город, показали бы по телеку.

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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 24 апреля 2018, 06:12

      Как!!!сегодня же только открылась продажа!!!!!

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