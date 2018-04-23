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  • Габулов пропустил четыре гола за «Брюгге» после семи ударов

Габулов пропустил четыре гола за «Брюгге» после семи ударов

23 апреля 2018, 09:13
6

Накануне состоялся матч 30-го тура чемпионата Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Стандард». Игра завершилась со счетом 4:4.

Ворота «Брюгге защищал российский голкипер Владимир Габулов. Всего по его воротам за 90 минут встречи было нанесено семь ударов, три из которых он успешно отразил.

Голкипер пропустил 18 голов в восьми встречах за «Брюгге». Лишь один раз россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности – в предыдущей игре с «Шарлеруа» (6:0).

«Брюгге» остался на первом месте в турнире верхней части турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отрыв от «Андерлехта» составляет семь очков.

Источник: Sports.ru
Бельгия. Плей-офф Брюгге Габулов Владимир
Комментарии (6)
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DeutschlandUberAlles
1524468461
Только вчера смеялись с товарищами над фото где Акинфеев позирует с футболкой с номером 0 и фамилией "Гатальский", так это не тот вратарь позировал с этой футболкой. Акинфеев хороший вратарь мы просто с пацанами матчи против южной кореи 2014 и Мексики с Португалией в 2017 вспоминали, поэтому и в тему было.
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Федя Кабак
1524471485
Володька ставит рекорды)
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multiscan
1524471855
Вот истинный уровень наших футболистов за границей! То 4 гола пропускаем, а то и все 7, причём неоднократно, то на лавке годами сидим.Вместо того, чтобы воспитывать молодёжь, тратим эти деньги на легионеров. Обидно!
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PUZIAKA
1524477987
Эй, эксперты, вы матч то смотрели? Все 4 мяча были забиты из вратарской или из штрафной при полном попустительстве защитников. Габулова расстреливали. Но конечно проще написать, что вратарь плох, чем посмотреть матч или обзор.
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Mozaguin
1524479479
Габулов - нормальный вратарь. Даже великий кипер на всегда тащит...
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nirita
1524479638
И это притендент на попадание в сборную России!
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