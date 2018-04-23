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    Габулов пропустил четыре гола за «Брюгге» после семи ударов

    Накануне состоялся матч 30-го тура чемпионата Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Стандард». Игра завершилась со счетом 4:4.

    Ворота «Брюгге защищал российский голкипер Владимир Габулов. Всего по его воротам за 90 минут встречи было нанесено семь ударов, три из которых он успешно отразил.

    Голкипер пропустил 18 голов в восьми встречах за «Брюгге». Лишь один раз россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности – в предыдущей игре с «Шарлеруа» (6:0).

    «Брюгге» остался на первом месте в турнире верхней части турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отрыв от «Андерлехта» составляет семь очков.

    Источник: Sports.ru

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    23.04.2018 09:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +239

      nirita 23 апреля 2018, 13:33

      И это притендент на попадание в сборную России!

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 23 апреля 2018, 13:31

      Габулов - нормальный вратарь. Даже великий кипер на всегда тащит...

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 23 апреля 2018, 13:06

      Эй, эксперты, вы матч то смотрели? Все 4 мяча были забиты из вратарской или из штрафной при полном попустительстве защитников. Габулова расстреливали. Но конечно проще написать, что вратарь плох, чем посмотреть матч или обзор.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 апреля 2018, 11:24

      Вот истинный уровень наших футболистов за границей! То 4 гола пропускаем, а то и все 7, причём неоднократно, то на лавке годами сидим.Вместо того, чтобы воспитывать молодёжь, тратим эти деньги на легионеров. Обидно!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 11:18

      Володька ставит рекорды)

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 10:27

      Только вчера смеялись с товарищами над фото где Акинфеев позирует с футболкой с номером 0 и фамилией "Гатальский", так это не тот вратарь позировал с этой футболкой.
      Акинфеев хороший вратарь мы просто с пацанами матчи против южной кореи 2014 и Мексики с Португалией в 2017 вспоминали, поэтому и в тему было.

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