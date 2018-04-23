Габулов пропустил четыре гола за «Брюгге» после семи ударов

Накануне состоялся матч 30-го тура чемпионата Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Стандард». Игра завершилась со счетом 4:4.

Ворота «Брюгге защищал российский голкипер Владимир Габулов. Всего по его воротам за 90 минут встречи было нанесено семь ударов, три из которых он успешно отразил.

Голкипер пропустил 18 голов в восьми встречах за «Брюгге». Лишь один раз россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности – в предыдущей игре с «Шарлеруа» (6:0).

«Брюгге» остался на первом месте в турнире верхней части турнирной таблицы чемпионата Бельгии, отрыв от «Андерлехта» составляет семь очков.