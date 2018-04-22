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    Гранквист: «Лига чемпионов? После матча с ЦСКА попасть в нее будет очень сложно»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал поражение в матче 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2)

    «Конечно, попасть в Лигу чемпионов нам будет очень тяжело, ведь «Зенит» и ЦСКА набрали очки. Однако впереди еще три игры, и мы сделаем все, чтобы их выиграть, а дальше посмотрим.

    Конечно, мы разочарованы, но будем продолжать работать для следующих игр. В любом случае дальше будет очень сложно», – сказал Гранквист.

    «Краснодар» с 47-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    22.04.2018 21:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 08:59

      Конечно это поражение не вселяет уверенности Краснодару,но не стоит опускать руки ,надо биться и выкладываться в оставшихся матчах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 22 апреля 2018, 22:30

      Интересно, чего ему обсуждать перспективы команды на следующий сезон, если он в конце этого уходит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 22 апреля 2018, 22:29

      Ещё теперь Краснодар лишился математических шансов на победу в РФПЛ в этом сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 22 апреля 2018, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Х.. вам а не Европа!!

      -5
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      Рейтинг: +481

      belrus21 22 апреля 2018, 21:38

      Игра после ухода Шалимова качественно изменилась в лучшую сторону. Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 апреля 2018, 21:32

      Главное у Локо дома очки отберите))

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > кузнецов артем 22 апреля 2018, 21:59

      Лучше совсем

      1
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