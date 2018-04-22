Гранквист: «Лига чемпионов? После матча с ЦСКА попасть в нее будет очень сложно»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал поражение в матче 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2)

«Конечно, попасть в Лигу чемпионов нам будет очень тяжело, ведь «Зенит» и ЦСКА набрали очки. Однако впереди еще три игры, и мы сделаем все, чтобы их выиграть, а дальше посмотрим.

Конечно, мы разочарованы, но будем продолжать работать для следующих игр. В любом случае дальше будет очень сложно», – сказал Гранквист.

«Краснодар» с 47-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.