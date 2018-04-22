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    Жиру: «Гол «Саутгемптону»? Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (2:0).

    «Мой гол? Азар отдал мне пас, я хотел попробовать что-то сделать, увидел защитников. Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать.

    Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с «Челси», это цель. Мы хотим выиграть этот трофей, для меня это тоже особенное соревнование. Мы с нетерпением ждем потрясающего финала», – сказал Жиру.

    В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 19 мая.

    Источник: BBC

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    22.04.2018 19:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 апреля 2018, 21:33

      4-ых положил))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 22 апреля 2018, 20:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Соснете вы, пацаны, дьявольский член

      -4
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      ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha > Чоткий 22 апреля 2018, 21:13

      посмотрим 19-го кто у кого еще с....

      0
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      ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий > Berikosha 22 апреля 2018, 22:10

      На месте Челси лучше не смотреть на это... Пускай просто расслабляют анусы и постараются получить удовольствие

      -1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Чоткий 22 апреля 2018, 22:37

      Твоя мамка соснет у всех пенсионеров,кстати скажи ей очко может не раслаблять,один хер пробьют !!!

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