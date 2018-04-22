Жиру: «Гол «Саутгемптону»? Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Мой гол? Азар отдал мне пас, я хотел попробовать что-то сделать, увидел защитников. Мне повезло, но произошло то, что я хотел сделать.

Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Кубок с «Челси», это цель. Мы хотим выиграть этот трофей, для меня это тоже особенное соревнование. Мы с нетерпением ждем потрясающего финала», – сказал Жиру.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 19 мая.