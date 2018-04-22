Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против«Зенита» (3:3).

– Артем, как оцените сегодняшний поединок?

– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды.



За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

– Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое