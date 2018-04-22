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  • Дзюба – об игре с «Зенитом»: «Шикарный матч. Рад, что вышел на поле»

Дзюба – об игре с «Зенитом»: «Шикарный матч. Рад, что вышел на поле»

22 апреля 2018, 19:20
37

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против«Зенита» (3:3).

– Артем, как оцените сегодняшний поединок?

– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды.

За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

– Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (37)
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Garrincha58
1524414527
этому иуде лучше покинуть Зенит летом
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docndoc
1524414867
Острая неприязнь к этому футболисту после его многочисленных высказываний о Спартаке уже притупилась. После фиаско в Зените временами его даже жалко. В сыгранном матче проявил огромное желание. Он всегда становится заметным, когда хочет что-то кому-то доказать. К сожалению, желание редко когда добавляет мастерства.. Каким ты был, собственно таким и остался. Справедливости ради надо отметить, что даже по сравнению с Дзюбой Заболотный - это вообще нечто... Манчини в своих пристрастиях превзошёл сам себя.)))
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Полная Канистра
1524415397
ай да Тёма ай да сукин сын тётю зину на лопатки шикарно уложил что мамка маничина ревновать стала и дар речи потеряла окончательно после ШАТОВА
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OfaZavr
1524415897
молодец, не зря всю эту шумиху затевал а взял и доказал!)
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artem 81
1524415925
Хороший футбол был, Артем крассава!!!
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Zenmaster
1524417212
Зенит молодцы , немного в концовке не повезло !!! Упустили победу !!!
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Татарин за ЦСКА
1524417457
Мне вообще матч очень понравился и голы "вкусные" и много моментов,и Ткачев забил,но самое главное из всего матча мне понравилось то,что Дзюба подбежал к Божевичу и как он его обнял.Вот это был момент всей игры.Дзюба заслужил уважение,кто бы и что не говорил.
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Антон bx14e
1524418518
корявый,деревянный случайно ткнул из-за спины своего бывшего партнера и коллеги ,героем себя считает(палец в рот засунул,-типо сам у себя за контракт сосёт) Буратино,одним словом
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Старикан
1524419189
Руководству Зенита надо в следующий раз крепко подумать прежде чем кого-то в аренду отдавать - два раза подряд бомба в одну и туже воронку попала...
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Eddyson
1524420097
Раньше дзюбиньо мог настроиться на два матча в сезоне: против Спартака. Теперь же на целых четыре. Налицо прогресс. В очередной раз подтвердил в Арсенале, что большие российские клубы не для него: Спартак, Зенит - нигде особого толка с него не получилось. Его удел - это клубы середины таблицы, не в обиду никому будет сказано. Имхо.
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