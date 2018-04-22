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    Дзюба – об игре с «Зенитом»: «Шикарный матч. Рад, что вышел на поле»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против«Зенита» (3:3).

    – Артем, как оцените сегодняшний поединок?

    – Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол и в этом заслуга каждого из членов нашей команды.

    За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

    – Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол наверняка особенный?

    – Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    22.04.2018 19:20
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 01:52

      Ещё бы он не радовался, клуб решил заплатить за него.
      Впрочем надо отдать должное Артёму, он действительно очень старался.
      Молодец.

      1
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      Рейтинг: +100713

      zigbert 22 апреля 2018, 22:40

      Сейчас Дзюба показывает добротный футбол.На долго ли хватит у него прыти?

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 апреля 2018, 22:16

      Самое его место Тула или Томь

      1
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 22 апреля 2018, 21:55

      Да. Значит 4 месяца назад он был деревом и все тут кричали об этом. Теперь герой. Ну пусть его еще в кремль позавут и медаль повесят. Чего раньше то в зените не доказывал когда один гол забил за кучу игр. Ладно пусть радуется. Летом вернут обоих и на лавку посадят за шоу. имхо

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2018, 21:46

      Футбол действительно классный, ничего не скажешь. Такие игры у нас редко бывают. Хоть Зенит и не выиграл - спасибо за игру.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 апреля 2018, 21:01

      Раньше дзюбиньо мог настроиться на два матча в сезоне: против Спартака. Теперь же на целых четыре. Налицо прогресс. В очередной раз подтвердил в Арсенале, что большие российские клубы не для него: Спартак, Зенит - нигде особого толка с него не получилось. Его удел - это клубы середины таблицы, не в обиду никому будет сказано. Имхо.

      5
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      Рейтинг: +973

      г.Онега 22 апреля 2018, 20:51

      Игра клёвая была , Манчини опять показали что он не разбирается в футболистах

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > г.Онега 22 апреля 2018, 20:53

      Что-то мне сдаётся, что без главного тренера Зенит играл бы намного успешнее...

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 апреля 2018, 20:46

      Руководству Зенита надо в следующий раз крепко подумать прежде чем кого-то в аренду отдавать - два раза подряд бомба в одну и туже воронку попала...

      6
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      Рейтинг: +973

      г.Онега > Старикан 22 апреля 2018, 20:53

      Они думали даже ценикки поставили что бы те против их не сыграли ,раньше прокатывало экономили не выпускали , но в этом году нет )))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 20:43

      Это первый матч после Барселоны, который смотрел не отрываясь...голы,голы,голы...

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 апреля 2018, 20:35

      корявый,деревянный случайно ткнул из-за спины своего бывшего партнера и коллеги ,героем себя считает(палец в рот засунул,-типо сам у себя за контракт сосёт)
      Буратино,одним словом

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Антон bx14e 22 апреля 2018, 20:36

      обидно да????

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Антон bx14e 22 апреля 2018, 21:04

      Корявый, деревянный, а своё чёрное дело сделал!

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