Венгер отказался рассказывать о причинах ухода из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался комментировать отставку с поста главного тренера команды. Напомним, что на этой неделе Венгер заявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Причины моего ухода? Я расскажу о них позже. После окончания сезона, может быть. Сейчас важно сконцентрироваться на том, что волнует «Арсенал» – на результатах.

Я чувствую, что посвятил всю жизнь команде, пытался сделать ее сильной, здоровой, с крепким основанием. Я всегда говорил, что хочу оставить преемнику сильную и амбициозную команду. Этим я и буду заниматься до последнего дня в «Арсенале», – сказал Венгер.

Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории