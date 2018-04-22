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    Венгер отказался рассказывать о причинах ухода из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался комментировать отставку с поста главного тренера команды. Напомним, что на этой неделе Венгер заявил, что покинет команду по окончании сезона.

    «Причины моего ухода? Я расскажу о них позже. После окончания сезона, может быть. Сейчас важно сконцентрироваться на том, что волнует «Арсенал» – на результатах.

    Я чувствую, что посвятил всю жизнь команде, пытался сделать ее сильной, здоровой, с крепким основанием. Я всегда говорил, что хочу оставить преемнику сильную и амбициозную команду. Этим я и буду заниматься до последнего дня в «Арсенале», – сказал Венгер.

    Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории

    Источник: Skysports

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    22.04.2018 17:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 апреля 2018, 19:27

      скорее всего преемник уже есть))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 апреля 2018, 17:49

      А что рассказывать?неужели еще есть люди которые сомневаются в правильности его решения???

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 22 апреля 2018, 17:16

      Причины очевидны и уже несколько лет

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