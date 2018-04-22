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    Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

    Болельщики «Барселоны» на финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (5:0) освистали гимн страны. На игре присутствовал король Испании Филипп VI.

    Фанаты сине-гранатовых недовольны сложившейся политической ситуацией вокруг Каталонии и требуют освободить арестованных лидеров, боровшихся за независимость региона.

    В октябре 2017 года власти автономии в одностороннем провозгласили независимость Каталонии.

    «Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти

    Источник: Marca

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    22.04.2018 10:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:57

      Некрасиво

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 20:38

      Такого не должно быть в любой стране.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 22 апреля 2018, 15:11

      Это свист русских хакеров

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      sport1603 22 апреля 2018, 12:50

      Зарaботок на футбольных ставках bets-info.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 22 апреля 2018, 11:39

      Непоследовательны они.. Если так сильно против, то не приезжайте на финал, не радуйтесь победе в кубке и чемпе..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 апреля 2018, 11:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все правильно, вообще-то. Позор иудейским оккупантам! Долой иудейского короля! Держитесь, парни, свобода еще обязательно настанет
      (Испанский монарх Филипп VI обратился к гостям с трогательной речью, в которой поблагодарил всех членов еврейской общины: «Спасибо вам за вашу преданность. Спасибо вам за то, что вы хранили как «сокровище» культуру и традиции, за вашу любовь к детям, за вашу любовь к Испании», — сказал король.
      Филипп VI также выразил надежду, что потомки евреев, изгнанных пять веков назад из Испании, воспользуются новым законом для того, чтобы вернуться на родину предков. «Мы скучали по вам», — цитирует монарха испанская газета El Pais)

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 апреля 2018, 11:08

      неправильно это

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 22 апреля 2018, 11:00

      Печальная участь Кубка Короля , пять минут и никто из каталонцев не хотел до него дотрагиваться. Клубный фотограф таскал Кубок туда-обратно за Пике и компанией.

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      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 22 апреля 2018, 10:51

      Ну и идиоты...

      -2
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      Рейтинг: +10

      kaop28 22 апреля 2018, 10:50

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

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