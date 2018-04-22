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  • Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

22 апреля 2018, 10:36
11

Болельщики «Барселоны» на финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (5:0) освистали гимн страны. На игре присутствовал король Испании Филипп VI.

Фанаты сине-гранатовых недовольны сложившейся политической ситуацией вокруг Каталонии и требуют освободить арестованных лидеров, боровшихся за независимость региона.

В октябре 2017 года власти автономии в одностороннем провозгласили независимость Каталонии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти

Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Севилья
Комментарии (11)
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Viper for CSKA
1524383072
Всё надеятся на автономию. Никому в Европе ,кроме них самих, это отделение не выгодно, поэтому придется им оставаться испанцами. А в таком случае, позор им за неуважение к гимну страны.
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Джавел.
1524383510
Ну и идиоты...
Ответить
ROMAN63new
1524384015
Печальная участь Кубка Короля , пять минут и никто из каталонцев не хотел до него дотрагиваться. Клубный фотограф таскал Кубок туда-обратно за Пике и компанией.
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СашкаГуров
1524384487
неправильно это
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xColaz
1524385411
Все правильно, вообще-то. Позор иудейским оккупантам! Долой иудейского короля! Держитесь, парни, свобода еще обязательно настанет (Испанский монарх Филипп VI обратился к гостям с трогательной речью, в которой поблагодарил всех членов еврейской общины: «Спасибо вам за вашу преданность. Спасибо вам за то, что вы хранили как «сокровище» культуру и традиции, за вашу любовь к детям, за вашу любовь к Испании», — сказал король. Филипп VI также выразил надежду, что потомки евреев, изгнанных пять веков назад из Испании, воспользуются новым законом для того, чтобы вернуться на родину предков. «Мы скучали по вам», — цитирует монарха испанская газета El Pais)
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mihail200606
1524386399
Непоследовательны они.. Если так сильно против, то не приезжайте на финал, не радуйтесь победе в кубке и чемпе..
Ответить
sport1603
1524390623
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yurdin
1524399101
Это свист русских хакеров
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zigbert
1524418724
Такого не должно быть в любой стране.
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Decorhome
1534341433
Некрасиво
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