Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

Болельщики «Барселоны» на финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (5:0) освистали гимн страны. На игре присутствовал король Испании Филипп VI.

Фанаты сине-гранатовых недовольны сложившейся политической ситуацией вокруг Каталонии и требуют освободить арестованных лидеров, боровшихся за независимость региона.

В октябре 2017 года власти автономии в одностороннем провозгласили независимость Каталонии.

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«Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти