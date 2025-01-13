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    • Анчелотти признал превосходство «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

    Анчелотти признал превосходство «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) сказал, что огрочен игрой своей команды.

    – Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.

    – Как бы вы оценили игру Лукаса и Тчуамени?

    – Я бы не хотел никого выделять. Мы плохо играли в защите. Команде не хватало компактности. Надо обороняться лучше.

    – Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?

    – Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч.

    – Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?

    – Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал.

    – Не казалось ли вам, что вы ошиблись?

    – В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас.

    • Голы у «Реала» на счету Килиана Мбаппе и Родриго. У «Барселоны» отличились Рафинья (дважды), Ламин Ямаль, Алекс Бальде и Роберт Левандовски (с пенальти).
    • Игра проходила в Джидде (Саудовская Аравия)
    • «Реал» сложил с себя звание действующего победителя Суперкубка Испании.

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    Источник: As

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    13.01.2025 10:17
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