Анчелотти признал превосходство «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) сказал, что огрочен игрой своей команды.
– Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает.
– Как бы вы оценили игру Лукаса и Тчуамени?
– Я бы не хотел никого выделять. Мы плохо играли в защите. Команде не хватало компактности. Надо обороняться лучше.
– Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?
– Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч.
– Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?
– Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал.
– Не казалось ли вам, что вы ошиблись?
– В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас.
- Голы у «Реала» на счету Килиана Мбаппе и Родриго. У «Барселоны» отличились Рафинья (дважды), Ламин Ямаль, Алекс Бальде и Роберт Левандовски (с пенальти).
- Игра проходила в Джидде (Саудовская Аравия)
- «Реал» сложил с себя звание действующего победителя Суперкубка Испании.