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Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отчитал партнера Винисиуса во время матча 1/4 финала Кубка Испании против «Леганеса» (3:2).

При счете 2:2 Лука высказал бразильцу, что недоволен его работой в обороне. Винисиус не пришел на угловой соперника.

Винисиус молчать не стал – он ответил Модричу. Луке это не понравилось – хорват повысил голос на нападающего. В стычку вмешался Федерико Вальверде, сделав замечание Винисиусу.

Форвард расстроился, не стал праздновать победный гол на 90+3 минуте и сразу ушел в раздевалку.

  • Винисиус – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).

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Источник: Marca

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06.02.2025 21:20
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Комментарии (1)
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...уважуха, Луке!...
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