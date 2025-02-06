Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отчитал партнера Винисиуса во время матча 1/4 финала Кубка Испании против «Леганеса» (3:2).

При счете 2:2 Лука высказал бразильцу, что недоволен его работой в обороне. Винисиус не пришел на угловой соперника.

Винисиус молчать не стал – он ответил Модричу. Луке это не понравилось – хорват повысил голос на нападающего. В стычку вмешался Федерико Вальверде, сделав замечание Винисиусу.

Форвард расстроился, не стал праздновать победный гол на 90+3 минуте и сразу ушел в раздевалку.