Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»

В Испании назвали причину паузы в конце первого тайма полуфинального матча Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Реалом» (0:1).
Судья Хосе Мария Санчес Мартинес прерывал игру после жалобы капитана мадридцев Винисиуса Жуниора.
Бразилец обратил внимание арбитра на поведение болельщиков в Сан-Себастьяне.
Рефери решил активировать протокол борьбы с дискриминацией. На табло стадиона было выведено предупреждение о недопустимости расистского и дискриминационного поведения.
Оказалось, что фанаты «Сосьедада» желали смерти защитнику «Реала» Раулю Асенсио, скандируя «Асенсио, сдохни!»
В перерыве воспитанника мадридцев заменили на Лукаса Васкеса.
Источник: AS