Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»

В Испании назвали причину паузы в конце первого тайма полуфинального матча Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Реалом» (0:1).

Судья Хосе Мария Санчес Мартинес прерывал игру после жалобы капитана мадридцев Винисиуса Жуниора.

Бразилец обратил внимание арбитра на поведение болельщиков в Сан-Себастьяне.

Рефери решил активировать протокол борьбы с дискриминацией. На табло стадиона было выведено предупреждение о недопустимости расистского и дискриминационного поведения.

Оказалось, что фанаты «Сосьедада» желали смерти защитнику «Реала» Раулю Асенсио, скандируя «Асенсио, сдохни!»

В перерыве воспитанника мадридцев заменили на Лукаса Васкеса.