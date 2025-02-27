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  • Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»

Судья прерывал полуфинал Кубка Испании – фанаты «Сосьедада» желали смерти игроку «Реала»

Сегодня, 08:43
3

В Испании назвали причину паузы в конце первого тайма полуфинального матча Кубка Испании между «Сосьедадом» и «Реалом» (0:1).

Судья Хосе Мария Санчес Мартинес прерывал игру после жалобы капитана мадридцев Винисиуса Жуниора.

Бразилец обратил внимание арбитра на поведение болельщиков в Сан-Себастьяне.

Рефери решил активировать протокол борьбы с дискриминацией. На табло стадиона было выведено предупреждение о недопустимости расистского и дискриминационного поведения.

Оказалось, что фанаты «Сосьедада» желали смерти защитнику «Реала» Раулю Асенсио, скандируя «Асенсио, сдохни!»

В перерыве воспитанника мадридцев заменили на Лукаса Васкеса.

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Источник: AS
Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад Асенсио Рауль
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Комментарии (3)
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andrei-sarap-yandex
1740638832
задолбал ВИНИСИУС....УРОД НЕВОСПИТАННЫЙ И ПРОВОКАТОР
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САНЁК17
1740638915
В ответ в Бернабеу будете стоять раком, вас будут иметь без смазки:)
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