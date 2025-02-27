Хавбек «Реала» пропустит около 2 месяцев из-за травмы

Даниэль Себальос не сыграет за «Реал» в ближайших матчах. Полузащитник получил травму полуперепончатой мышцы бедра, затрагивающей сухожилие левой ноги, в первой игре 1/2 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0).
Журналистка Аранча Родригес сообщает, что игрок пропустит около двух месяцев.
- Себальос травмировался после столкновения с нападающим «Сосьедада» Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.
- В этом сезоне 28-летний хавбек «Мадрида» провел за клуб 30 матчей, отдал 2 передачи.
Источник: официальный сайт «Реала»