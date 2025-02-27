Хавбек «Реала» пропустит около 2 месяцев из-за травмы

Даниэль Себальос не сыграет за «Реал» в ближайших матчах. Полузащитник получил травму полуперепончатой мышцы бедра, затрагивающей сухожилие левой ноги, в первой игре 1/2 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0).

Журналистка Аранча Родригес сообщает, что игрок пропустит около двух месяцев.